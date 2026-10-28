Μέσω της έκτακτης ειδοποίησης, οι πολίτες ενημερώθηκαν να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους, προκειμένου να προστατευθούν από ενδεχόμενη άνοδο των υδάτων.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας καλούνται να βρίσκονται οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται στην περιοχή του Πλατανιά, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, καθώς ενεργοποιήθηκε το 112 λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Οι αρμόδιες Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφεύγοντας ενέργειες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

«Ενεργοποίηση 112. Αν βρίσκεται στην περιοχή Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται συγκεκριμένα στο μήνυμα.

Υπενθυμίζεται πως για την Μαγνησία έχει εκδοθεί ήδη «κόκκινη προειδοποίηση», σύμφωνα με το επικαιροποιήμενο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ.

Λόγω των καταιγίδων και των βροχών που αναμένονται έως το βράδυ, η περιοχή έχει τεθεί και σε «Red Code» από την Πολιτική Προστασία.

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