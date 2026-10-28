Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά.

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα τις τελευταίες ημέρες, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να κορυφώνονται την Τετάρτη 28/10, με αρκετές περιοχές να βρίσκονται σε red code και τις Αρχές να είναι σε επιφυλακή για όποια προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7, στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8, και στα νοτιοανατολικά νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 15 με 18 και στα νησιά τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 12 έως 17 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

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Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου: 11 περιοχές σε «κόκκινο συναγερμό» για καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθενται 11 περιοχές της χώρας ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να κορυφωθεί ανήμερα της εθνικής επετείου για την 28η Οκτωβρίου μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κίνδυνου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τα Δωδεκάνησα, τη Λάρισα, τη Σκύρο, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Αττική, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται, οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).