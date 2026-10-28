Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η δημόσια στήριξη που προσέφερε στον Μπένιαμιν Νετανιάχου επηρέασε την πορεία της εκλογικής αναμέτρησης στο Ισραήλ, μεταβάλλοντας, όπως ο ίδιος εκτιμά, τους συσχετισμούς υπέρ του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, η παρέμβασή του συνέβαλε ώστε ένα αποτέλεσμα που προδιαγραφόταν ως βαριά ήττα για τον Νετανιάχου να εξελιχθεί σε αμφίρροπη αναμέτρηση, με ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επικράτησής του. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την επιλογή του να στηρίξει τον Ισραηλινό ηγέτη, υποστηρίζοντας ότι βασικό του κίνητρο είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής.

{https://x.com/TrumpDailyPosts/status/2115301858193621134}

Οι εκτιμήσεις του Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του δεξιού συνασπισμού του Νετανιάχου και του αντιπολιτευόμενου μπλοκ υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ δεν ανέδειξε ξεκάθαρο νικητή στις αρχικές προβολές.

Τα exit polls που δημοσιοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας έδειξαν ότι κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα δεν εξασφάλιζε τις 61 έδρες που απαιτούνται για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο. Οι προβολές διέφεραν μεταξύ των τηλεοπτικών δικτύων, με ορισμένες να δίνουν μικρό προβάδισμα στο μπλοκ της αντιπολίτευσης και άλλες να καταγράφουν ισοπαλία.