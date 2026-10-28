Αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας με τουλάχιστον 30 νεκρούς οι Αρχές.

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 28/10 στην Ισπανία όταν συγκρούστηκαν δυο τρένα υψηλής ταχύτητας με τουλάχιστον 39 νεκρούς στην επαρχία του Τολέδο. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ των δήμων Λος Γεβένες (Los Yébenes) και Ούρδα (Urda), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και τη διακοπή της κυκλοφορίας στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία.

Συγκλονισμένος από το σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτηση στο Χ. «Η σκέψη μου, η αλληλεγγύη μου και η στήριξή μου είναι σε όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους» ανέφερε στην ανάρτησή του.

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«Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι» έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, που προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω.

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