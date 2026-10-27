Τι εντόπισαν οι αρχές και αποφασίστηκε η ανάκληση του ανδρικού σετ αρώματος STR8 RED CODE που πωλείται και στην Ελλάδα.

Συναγερμός ανάκλησης για σετ ανδρικών καλλυντικών της γνωστής μάρκας STR8 σήμανε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος Safety Gate, καθώς στη σύνθεσή του εντοπίστηκε απαγορευμένη χημική ουσία. Το προϊόν περιλαμβάνει άρωμα σώματος και αφρόλουτρο, ενώ οι αρμόδιες αρχές διέταξαν την καταστροφή του.

Πρόκειται για το STR8 RED CODE, ένα σετ ανδρικών καλλυντικών που αποτελείται από ένα άρωμα σώματος και ένα αφρόλουτρο και διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία. Η σχετική ειδοποίηση καταχωρίστηκε στο ευρωπαϊκό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα με αριθμό SR/03065/26 και δημοσιεύθηκε στις 27 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδοποίησης, η χώρα που γνωστοποίησε το περιστατικό είναι η Τσεχία, ενώ ως χώρα προέλευσης του προϊόντος αναφέρεται η Γαλλία. Η ειδοποίηση αφορά συγκεκριμένα το σετ STR8 RED CODE, με γραμμωτό κώδικα (barcode) 8592297008385.

Ποια απαγορευμένη ουσία εντοπίστηκε

Όπως αναφέρεται στην ευρωπαϊκή προειδοποίηση, σύμφωνα με τον κατάλογο συστατικών του προϊόντος, το σετ περιέχει την ουσία 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, γνωστή ως BMHCA ή Lilial. Η συγκεκριμένη ουσία απαγορεύεται στα καλλυντικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχει συνδεθεί με κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ειδοποίηση, η BMHCA ενδέχεται να βλάψει το αναπαραγωγικό σύστημα, να επηρεάσει την υγεία του αγέννητου παιδιού και να προκαλέσει δερματική ευαισθητοποίηση. Το προϊόν κρίθηκε ότι δεν συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Διατάχθηκε η καταστροφή του προϊόντος

Τα μέτρα που καταγράφονται στην ειδοποίηση περιλαμβάνουν την καταστροφή του προϊόντος. Το μέτρο αφορά τόσο την ενέργεια που διατάχθηκε από τις δημόσιες αρχές προς τον λιανοπωλητή όσο και το μέτρο που δηλώθηκε από τον οικονομικό φορέα.

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Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στην Ελλάδα

Καθώς πρόκειται για προϊόν γνωστής μάρκας ανδρικών καλλυντικών, οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει σετ STR8 RED CODE καλό είναι να ελέγξουν τον γραμμωτό κώδικα στη συσκευασία. Εάν ο κωδικός είναι 8592297008385, συνιστάται να διακόψουν τη χρήση του προϊόντος και να επικοινωνήσουν με το κατάστημα από το οποίο το προμηθεύτηκαν, ζητώντας ενημέρωση για τα διαθέσιμα μέτρα.

Η ειδοποίηση έχει δημοσιευθεί στο ευρωπαϊκό σύστημα Safety Gate, το οποίο ενημερώνει για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα που εντοπίζονται στην ευρωπαϊκή αγορά.