Η αιτία που ανακαλείται το επίμαχο προϊόν - Τι πρέπει να κάνουν όσοι το έχουν προμηθευτεί.

Σε ανακοίνωσή τους τα καταστήματα Decathlon στην Ελλάδα γνωστοποιούν στο καταναλωτικό κοινό την ανάκληση ακατάλληλου προϊόντος που διακινήθηκε στην χώρα μας. Eιδικότερα όπως σημειώνουν η ανάκληση αφορά την Ηλεκτρική Υποβοήθηση Καγιάκ/SUP και της μπαταρίας της καθώς η εισροή νερού στο εσωτερικό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή υπερθέρμανση, οδηγώντας σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ακόμα και έκρηξης.

Αυτό είναι το προϊόν που ανακαλείται από τα καταστήματα Decathlon

Brand: ITIWIT

Ηλεκτρική Υποβοήθηση Καγιάκ/SUP

8771733

Μπαταρία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης

8853862

«Εάν αγοράσατε τα παραπάνω προϊόντα μεταξύ 01/11/2022 και 12/10/2026. Η εισροή νερού στο εσωτερικό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή υπερθέρμανση, οδηγώντας σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ακόμα και έκρηξης.»

Οι καταναλωτές που το έχουν προμηθευτεί καλούνται να «σταματήσουν τη χρήση της ηλεκτρικής υποβοήθησης καγιάκ / SUP και της μπαταρίας του και να το επιστρέψουν στο πλησιέστερο κατάστημα DECATHLON.» «Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία (υπερθέρμανση, διόγκωση), απομονώστε το προϊόν (σε εξωτερικό χώρο ή βυθισμένο σε νερό) και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών» σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση.

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Το προϊόν που επιστρέφεται θα αποζημιωθεί στην αξία αγοράς του.

Παράλληλα η εταιρεία παραθέτει και τα στοιχεία επικοινωνίας της «Το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών είναι διαθέσιμο να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,

Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 20:00. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε.»