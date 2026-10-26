Σε ανακοίνωσή τους τα καταστήματα Decathlon στην Ελλάδα γνωστοποιούν στο καταναλωτικό κοινό την ανάκληση ακατάλληλου προϊόντος που διακινήθηκε στην χώρα μας. Eιδικότερα όπως σημειώνουν η ανάκληση αφορά την Ηλεκτρική Υποβοήθηση Καγιάκ/SUP και της μπαταρίας της καθώς η εισροή νερού στο εσωτερικό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή υπερθέρμανση, οδηγώντας σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ακόμα και έκρηξης.
Αυτό είναι το προϊόν που ανακαλείται από τα καταστήματα Decathlon
Brand: ITIWIT
Ηλεκτρική Υποβοήθηση Καγιάκ/SUP
8771733
Μπαταρία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης
8853862
«Εάν αγοράσατε τα παραπάνω προϊόντα μεταξύ 01/11/2022 και 12/10/2026. Η εισροή νερού στο εσωτερικό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή υπερθέρμανση, οδηγώντας σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ακόμα και έκρηξης.»
Οι καταναλωτές που το έχουν προμηθευτεί καλούνται να «σταματήσουν τη χρήση της ηλεκτρικής υποβοήθησης καγιάκ / SUP και της μπαταρίας του και να το επιστρέψουν στο πλησιέστερο κατάστημα DECATHLON.» «Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία (υπερθέρμανση, διόγκωση), απομονώστε το προϊόν (σε εξωτερικό χώρο ή βυθισμένο σε νερό) και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών» σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση.
Το προϊόν που επιστρέφεται θα αποζημιωθεί στην αξία αγοράς του.
Παράλληλα η εταιρεία παραθέτει και τα στοιχεία επικοινωνίας της «Το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών είναι διαθέσιμο να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
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Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 20:00. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε.»