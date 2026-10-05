Ο κίνδυνος που έχει εντοπιστεί σε αυτά τα παιχνίδια για τα μικρά παιδιά - Ποιες παρτίδες και μοντέλα ανακαλούνται.

Νέα ανάκληση προϊόντων που απευθύνονταισε παιδιά ανακοίνωσαν οι αμερικανικές Αρχές, καθώς συγκεκριμένα παιχνίδια τύπου Squishy περιέχουν υδάτινες χάντρες, οι οποίες σε περίπτωση κατάποσης μπορούν να διογκωθούν μέσα στο σώμα και να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές.

Η ανάκληση αφορά περίπου 37.000 παιχνίδια και ανακοινώθηκε την 1η Οκτωβρίου από την αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC). Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Squishy Dumpling, αλλά και τα Crazy Squib Ball, τα οποία κρίθηκε ότι δεν πληρούν τις υποχρεωτικές προδιαγραφές ασφαλείας για τα παιχνίδια.

Ο κίνδυνος κρύβεται στο εσωτερικό των παιχνιδιών

Τα συγκεκριμένα παιχνίδια περιέχουν μικρές υδάτινες χάντρες (water beads), οι οποίες μπορούν να διογκωθούν σημαντικά όταν έρθουν σε επαφή με υγρά. Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα σοβαρό στην περίπτωση που ένα παιδί καταπιεί μία από αυτές τις χάντρες. Σύμφωνα με την CPSC, οι χάντρες που περιέχονται στα συγκεκριμένα παιχνίδια μπορούν να διογκωθούν σε μέγεθος μεγαλύτερο από αυτό που επιτρέπεται από τα υποχρεωτικά πρότυπα ασφαλείας. Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη του εντέρου ή πνιγμό, ενώ ενδέχεται να οδηγήσουν σε έντονη δυσφορία, εμετούς και αφυδάτωση. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η απόφραξη που μπορεί να προκληθεί από μια διογκωμένη χάντρα ενδέχεται να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ενός παιδιού.

Ποια προϊόντα αφορά η ανάκληση

Η ανακοίνωση αφορά δύο διαφορετικά είδη παιχνιδιών. Τα Squishy Dumpling, με αριθμό μοντέλου 3655, διατίθενται σε διάφορα ημιδιαφανή χρώματα και περιέχουν γκλίτερ και υδάτινες χάντρες. Τα παιχνίδια έχουν πάνω τους ένα πρόσωπο σε μορφή καρτούν και πωλούνταν μέσα σε μπεζ πλαστικό δοχείο, σχεδιασμένο ώστε να θυμίζει ατμομάγειρα μπαμπού. Στην μπροστινή πλευρά της συσκευασίας αναγράφεται η ονομασία «SQUISHY DUMPLING».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το δεύτερο προϊόν είναι τα Crazy Squib Ball, με αριθμό μοντέλου 3984. Και αυτά διατίθενται σε διάφορα ημιδιαφανή χρώματα, περιέχουν γκλίτερ και υδάτινες χάντρες και πωλούνταν ξεχωριστά, τυλιγμένα σε λευκό δίχτυ. Στη συσκευασία αναγράφονται οι φράσεις «CRAZY SQUIB BALL» και «Squeeze it! Throw it!».

«Σταματήστε αμέσως τη χρήση»

Οι αμερικανικές Αρχές καλούν όσους καταναλωτές έχουν αγοράσει κάποιο από τα συγκεκριμένα παιχνίδια να σταματήσουν αμέσως να τα χρησιμοποιούν. Η εταιρεία ABC Trading προσφέρει πλήρη επιστροφή χρημάτων στους καταναλωτές που θα επιστρέψουν τη διαδικασία ανάκλησης. Να σημειωθεί ότι τα επίμαχα παιχνίδια είναι ιδιαιτέρως δημοφιλή και στη χώρα μας.

Τα συγκεκριμένα παιχνίδια πωλούνταν από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο του 2026.

Η διάθεσή τους έγινε μέσω καταστημάτων της ABC Trading στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, αλλά και μέσω άλλων καταστημάτων σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τιμή πώλησής τους κυμαινόταν από μόλις 41 σεντς έως 1,25 δολάρια, γεγονός που τα καθιστούσε ιδιαίτερα φθηνά και εύκολα προσβάσιμα προϊόντα. Τα παιχνίδια κατασκευάστηκαν στην Κίνα και εισήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από την ABC Trading Inc., εταιρεία με έδρα το Vernon της Καλιφόρνιας.

Δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά τραυματισμού

Παρά τη σοβαρότητα του κινδύνου που περιγράφουν οι Αρχές, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά τραυματισμού που να συνδέονται με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Η ανάκληση, επομένως, δεν ανακοινώθηκε επειδή έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό, αλλά λόγω του κινδύνου που διαπιστώθηκε από την παρουσία των υδάτινων χαντρών και της δυνατότητάς τους να διογκωθούν σε περίπτωση κατάποσης. Οι Αρχές επισημαίνουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο για τα μικρά παιδιά, τα οποία μπορεί να βάλουν τα παιχνίδια ή τα επιμέρους τμήματά τους στο στόμα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Οι γονείς που έχουν αγοράσει παιχνίδια τύπου Squishy καλούνται να ελέγξουν εάν πρόκειται για κάποιο από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην ανάκληση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ένα παιχνίδι περιέχει water beads, καθώς οι συγκεκριμένες χάντρες μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης. Η CPSC υπενθυμίζει ότι τα παιχνίδια που περιέχουν μικρά ή διογκούμενα εξαρτήματα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ένας κίνδυνος που μπορεί να φαίνεται μικρός μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα εάν το αντικείμενο καταποθεί.