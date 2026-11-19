Μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, στα 88 καταστήματα ΔΕΗ πανελλαδικά που διαθέτουν TechLiving Zone.

Τα καταστήματα ΔΕΗ συμμετέχουν στη φετινή Black Friday, με προσφορές σε περισσότερα από 3.000 προϊόντα τεχνολογίας, ενέργειας και σε οικιακές συσκευές, έως και τις 30 Νοεμβρίου. Στα 88 καταστήματα ΔΕΗ πανελλαδικά που διαθέτουν TechLiving Zone, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν δημοφιλή προϊόντα και συσκευές για το σπίτι σε προνομιακές τιμές.

Οι φετινές προσφορές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, από smartphones, tablets, laptops και τηλεοράσεις έως κλιματιστικά, μεγάλες οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές, με σημαντικές μειώσεις τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα δημοφιλών brands.

Οι προσφορές εκτείνονται και στις έξι κατηγορίες της TechLiving Zone: ενεργειακές λύσεις, connectivity, smart living, iExperience, laptop & περιφερειακά και entertainment, προσφέροντας στους επισκέπτες των καταστημάτων ΔΕΗ πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας και τεχνολογίας που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους.

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Ενέργεια και τεχνολογία στα καταστήματα ΔΕΗ

Μέσα από την TechLiving Zone, η ΔΕΗ διευρύνει τις επιλογές που προσφέρει στους πελάτες της, συνδυάζοντας προϊόντα τεχνολογίας, οικιακές συσκευές και ενεργειακές λύσεις με τις υπηρεσίες της σε ένα ενιαίο περιβάλλον εξυπηρέτησης.

Η φετινή Black Friday αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για τους πελάτες των καταστημάτων ΔΕΗ να γνωρίσουν την TechLiving Zone και να επιλέξουν τα προϊόντα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους, αξιοποιώντας τις ειδικές προσφορές της περιόδου.