Προετοιμασία για τη φοίτηση στο Γυμνάσιο – Τι πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς των μαθητών της τελευταίας τάξης του Δημοτικού ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την επόμενη σχολική χρονιά.

Οι γονείς των μαθητών της τελευταίας τάξης του Δημοτικού (ΣΤ) καλούνται αυτές τις μέρες να προχωρήσουν άμεσα στην επικαιροποίηση των στοιχείων της διεύθυνσης κατοικίας τους, προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία κατανομής των μαθητών στα Γυμνάσια για την επόμενη σχολική χρονιά 2027-2028.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που έχει σταλεί σε όλα τα σχολεία από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας απαιτείται η συμπλήρωση δύο ξεχωριστών υπεύθυνων δηλώσεων, μία από κάθε κηδεμόνα. Ως Α΄ κηδεμόνας ορίζεται ο πατέρας του/της μαθητή/τριας και ως Β΄ κηδεμόνας η μητέρα. Κάθε κηδεμόνας συμπληρώνει και υποβάλλει τη δική του υπεύθυνη δήλωση. Βάσει πρωτοκόλλου, οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στον εκπαιδευτικό της τάξης διαφορετικά υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μέσω της της πλατφόρμας gov.gr, με αποστολή στο email του σχολείου.

Απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας

Μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να προσκομιστεί στο σχολείο ή να αποσταλεί ηλεκτρονικά αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας. Ενδεικτικά, μπορείτε να υποβάλετε το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα, με διαγραμμένα τα οικονομικά στοιχεία, πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω TaxisNet. Σε περίπτωση φιλοξενίας, απαιτείται η τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), με διαγραμμένα τα οικονομικά στοιχεία.

Τι ισχύει εάν υπάρχει αδελφός ή αδελφή στο Γυμνάσιο;

Εάν ο/η μαθητής/τρια έχει αδελφό ή αδελφή που φοιτά ήδη σε Γυμνάσιο (έως και τη φετινή Β΄ Γυμνασίου), παρακαλούμε να ενημερώσετε το σχολείο, αναφέροντας:

Το ονοματεπώνυμο του αδελφού ή της αδελφής.

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Το Γυμνάσιο στο οποίο φοιτά.

Την τάξη φοίτησής του/της.

Όπως τονίζεται από τις σχολικές μονάδες οι γονείς καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα στη διαδικασία καθώς η έγκαιρη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων είναι απαραίτητη για την ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής των μαθητών στα Γυμνάσια.