Ποιες τάξεις συμμετέχουν και πότε θα συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια.– Οι στόχοι της πανελλαδικής έρευνας στα σχολεία

Πιλοτική έρευνα στα σχολεία για την Παιδεία στα Μέσα και την Ψηφιακή Ζωή των μαθητών και μαθητριών δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής Στρατηγικής για την Παιδεία στα Μέσα 2027–2030. Στόχος της έρευνας είναι η αρχική αποτύπωση των καλών πρακτικών, των στάσεων και των αντιλήψεων των μαθητών, καθώς και των προβληματισμών, των δυσκολιών και των εκπαιδευτικών αναγκών τους σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών μέσων.

Μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών, το Υπουργείο επιδιώκει να συγκεντρώσει στοιχεία που θα συμβάλουν στον σχεδιασμό της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Παιδεία στα Μέσα, με έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Ποιες τάξεις μαθητών θα συμμετάσχουν

Η πιλοτική εφαρμογή αφορά επιλεγμένες σχολικές μονάδες και προβλέπει τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από τις ακόλουθες τάξεις:

Δημοτικά Σχολεία: Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη.

Γυμνάσια: Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη.

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Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια: Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη.

Σε επίπεδο δειγματοληπτικού σχεδιασμού, προβλέπεται η συμμετοχή σχολικών μονάδων από όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καλούνται να επιλέξουν τα σχολεία που θα λάβουν μέρος στην πιλοτική έρευνα, με κριτήριο την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιπροσώπευση του μαθητικού πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη γεωγραφικά και άλλα τοπικά χαρακτηριστικά.

Πότε θα πραγματοποιηθεί η έρευνα – Πόση ώρα θα διαρκέσει

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τις 16 έως τις 26 Νοεμβρίου. Η διαδικασία προτείνεται να διεξαχθεί κατά προτίμηση στο εργαστήριο Πληροφορικής ή σε άλλο κατάλληλο σχολικό χώρο, με τη χρήση του διαθέσιμου σχολικού εξοπλισμού και υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικού. Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης είναι περίπου 25 λεπτά. Οι μαθητές θα απαντούν με βάση τη δική τους εμπειρία και αντίληψη, καθώς δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος του ερωτηματολογίου θα αποσταλεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με νεότερο μήνυμα, προκειμένου να διαβιβαστεί στις σχολικές μονάδες που θα επιλεγούν.

Τι θα περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο

Οι ερωτήσεις έχουν προσαρμοστεί ώστε να είναι κατανοητές από μαθητές διαφορετικών ηλικιών και εκπαιδευτικών βαθμίδων. Οι θεματικές που θα εξεταστούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων της καθημερινής ψηφιακής ζωής των παιδιών.

Ειδικότερα, οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με:

Την πρόσβαση και τη χρήση των ψηφιακών μέσων.

Την αναζήτηση πληροφοριών και την κριτική αξιολόγηση πηγών.

Τις ειδήσεις, την παραπληροφόρηση και το παραπλανητικό περιεχόμενο.

Τα κοινωνικά δίκτυα, την εμπορική επιρροή, τις ψηφιακές πλατφόρμες και τους αλγόριθμους.

Την τεχνητή νοημοσύνη, τα deepfakes και το συνθετικό περιεχόμενο.

Τη δημιουργία και την κοινοποίηση ψηφιακού περιεχομένου.

Τα πνευματικά δικαιώματα, την ψηφιακή ασφάλεια και την ψηφιακή πολιτειότητα.

Όπως διευκρινίζεται στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και η συμμετοχή στην έρευνα δεν αποτελεί διαδικασία αξιολόγησης μαθητών, εκπαιδευτικών ή σχολικών μονάδων. Δεν θα πρέπει να καταχωρίζονται ονοματεπώνυμα, στοιχεία επικοινωνίας ή άλλα άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία των μαθητών. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να καταγράφουν, να φωτογραφίζουν, να αντιγράφουν ή να διατηρούν τις απαντήσεις ή άλλα στοιχεία που εμφανίζονται στις οθόνες των μαθητών.

Τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας και τη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής στον τομέα της Παιδείας στα Μέσα. Η διατήρησή τους προβλέπεται έως την ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο του 2027.

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