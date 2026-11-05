Το χρονοδιάγραμμα για τις σχολικές διακοπές για τα Χριστούγεννα 2026 - Πόσες ημέρες θα μείνουν κλειστά τα σχολεία σε όλη την χώρα.

Λίγες εβδομάδες απομένουν μέχρι την έναρξη των χριστουγεννιάτικων διακοπών για τους μαθητές όλων των βαθμίδων με το ενδιαφέρον γονέων και εκπαιδευτικών να στρέφεται ήδη στις ημερομηνίες που θα διακοπούν τα μαθήματα για ένα γεμάτο δεκαπενθήμερο.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ακολουθείται τόσο στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας οι μαθητές απολαμβάνουν 15 μέρες άνευ μαθημάτων και σχολικών υποχρεώσεων για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά αλλά και τα Θεοφάνια. Με την επιστροφή στα θρανία να δρομολογείται πάντα λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη.

Ποια είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν τα Χριστούγεννα 2026

O φετινός Δεκέμβρης φέρνει μαζί του 17 μέρες μαθημάτων. Η 23η Δεκεμβρίου που φέτος πέφτει Τετάρτη είναι παραδοσιακά η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις γιορτές. Από την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, αρχίζουν οι σχολικές διακοπές, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου ήτοι 15 μέρες ανάπαυλας για τους μαθητές.

Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες αναμένεται την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου οπότε και θα επανεκκινήσει η λειτουργία των σχολείων και η μαθητική κοινότητα θα επιστρέψει στο πρόγραμμα μαθημάτων.

Έτσι, οι μαθητές θα απολαύσουν ένα εορταστικό διάλειμμα από τις σχολικές υποχρεώσεις, με την επιστροφή στα θρανία να πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των γιορτών, την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.