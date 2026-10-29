Τι ορίζει το πρωτόκολλο για την Επέτειο του Πολυτεχνείου - Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία.

Οι εορτασμοί για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ολοκληρώθηκαν και πλέον η μαθητική κοινότητα προετοιμάζεται για την επόμενη σχολική αργία που θα τιμηθεί με ανοιχτά σχολεία όμως χωρίς να διεξαχθούν μαθήματα. Ο λόγος για την Επέτειο του Πολυτεχνείου που κάθε χρόνο τιμάται με κάθε επισημότητα από τα σχολεία όλων των βαθμίδων στις 17 Νοεμβρίου. Φέτος η επέτειος «πέφτει» Τρίτη οπότε όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα σχολεία θα την γιορτάσουν με δίωρες εκδηλώσεις.

Επέτειος Πολυτεχνείου 2026: Πώς θα γιορταστεί από την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές τους μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) καθώς θα τηρηθεί παρουσιολόγιο όμως δεν θα ακολουθηθεί το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς στην αίθουσα εκδηλώσεων κάθε σχολείου θα διεξαχθεί η καθιερωμένη σχολική εορτή για τα γεγονότα ου Νοεμβρίου του 1973 και στον αγώνα των φοιτητών ενάντια στη δικτατορία. Μέσα από τραγούδια, αφιερωματικές αφηγήσεις και θεατρικά δρώμενα η μαθητική κοινότητα θα αποδώσει το χρονικό των γεγονότων και τα διαχρονικά μηνύματα της ιστορικής εξέγερσης. Μέσα από τις παρουσιάσεις τους, οι μαθητές θα αναδείξουν την αξία της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και της ειρήνης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία του αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που θα σταλεί τις προσεχείς μέρες στα σχολεία «Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται εκδηλώσεις.Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους/ες μαθητές/τριες. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας- Προϊστάμενου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.»

Γιατί γιορτάζουν τα σχολεία την Επέτειο του Πολυτεχνείου

Κάθε χρόνο, στις 17 Νοεμβρίου, η σχολική κοινότητα τιμά την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ανακαλώντας στη μνήμη τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973 και τον αγώνα των φοιτητών και του λαού ενάντια στη δικτατορία. Η εξέγερση κορυφώθηκε στις 14-17 Νοεμβρίου 1973, όταν χιλιάδες φοιτητές και πολίτες ύψωσαν τη φωνή τους διεκδικώντας ελευθερία, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Τα συνθήματα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένουν μέχρι σήμερα σύμβολα αντίστασης και διεκδίκησης. Στο πλαίσιο της σχολικής γιορτής, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τα ιστορικά γεγονότα και να κατανοήσουν τη σημασία τους για τη σύγχρονη κοινωνία. Το μήνυμα της επετείου σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς παραμένει επίκαιρο. Η ελευθερία και η Δημοκρατία δεν είναι αυτονόητες, αλλά αξίες που χρειάζονται διαρκή υπεράσπιση, σεβασμό και ενεργή συμμετοχή από όλους. Μετά το πέρας των σχολικών εκδηλώσεων οι μαθητές θα αποχωρήσουν από τα σχολεία και δεν θα λειτουργήσει το Ολοήμερο στην Πρωτοβάθμια.

Κλειστά τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ στα σχολεία δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα αλλά εορταστικές εκδηλώσεις δίωρης διάρκειας, τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα παραμείνουν κλειστά ως είθισται. Σύμφωνα με την νομοθεσία, οι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών θα παραμείνουν κλειστά στις 17 Νοέμβρη, λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου.

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Αργία με κλειστά πανεπιστήμια

Τέλος την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, όλα τα πανεπιστήμια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο με αφορμή τον εορτασμό της εξέγερσης του 1973.