Χριστούγεννα 2026: Το χρονοδιάγραμμα για τις φετινές διακοπές των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας - Οι ημερομηνίες κλειδιά.

Μπορεί ημερολογιακά να ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου όμως σιγά σιγά αρχίζει ο προγραμματισμός για τα Χριστούγεννα 2026 καθώς οι εργαζόμενοι και οι γονείς θέλουν να αρχίσουν να καταστρώνουν ένα πλάνο για τις φετινές γιορτές. Είμαστε στα μέσα Οκτώβρη και έπεται ένας Νοέμβριος που φέρνει 20 μέρες μαθημάτων αλλά και την επέτειο του Πολυτεχνείου στις 17 του μήνα που αποτελεί μια «ανάσα» για τους μαθητές καθώς ανήμερα της επετείου δεν γίνονται μαθήματα αλλά σχολική γιορτή. Με αυτά τα δεδομένα μας απομένουν 67 μέρες μέχρι και την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου όπου τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα είναι κλειστά για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές που φέτος θα διαρκέσουν 15 μέρες. Σημειωτέον στις 11 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται και το πρώτο τρίμηνο στα Δημοτικά.

Χριστούγεννα 2026: Πόσες ημέρες μαθημάτων απομένουν για τις διακοπές

Κι όμως των φρονίμων τα παιδιά πάντα αρχίζουν από νωρίς να προγραμματίζονται για τις γιορτές των Χριστουγέννων που αποτελούν κάθε χρόνο την πρώτη μεγάλη ανάπαυλα διακοπών για τους μαθητές ώστε να χαλαρώσουν και να αποφορτιστούν από τα μαθήματα και τις σχολικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με το σχολικό πρωτόκολλο τα σχολεία αναμένεται να κλείσουν για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές παραμονές Χριστουγέννων, ήτοι οι μαθητές σχολώντας την Τετάρτη 23 Δεκέμβρη θα επιστρέψουν στα θρανία με...το νέο έτος! Παραδοσιακά η παραμονή Χριστουγέννων (24/12) είναι η πρώτη μέρα των διακοπών των μαθητών και φέτος «πέφτει» Πέμπτη. Οι μαθητές θα απολαύσουν μισό μήνα διακοπών χωρίς σχολική ρουτίνα και εξωσχολικές υποχρεώσεις, χαλαρώνοντας μετά το πρώτο μισό μέρος της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο για τα σχολεία «Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις διακοπές Χριστουγέννων από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.»

Πότε αναμένεται να επιστρέψουν οι μαθητές στα θρανία μετά τα Χριστούγεννα 2026

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι χριστουγεννιάτικες διακοπές καλύπτουν την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, προσφέροντας στους μαθητές ένα πολυήμερο διάλειμμα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιστροφή στα θρανία θα γίνει μετά την έλευση της Πρωτοχρονιάς 2026 και τον εορτασμό των Θεοφανίων με τους μαθητές να δίνουν το παρών στις ταξεις αμέσως μετά την γιορτή του Αγίου Ιωάννου (7/1) ήτοι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.