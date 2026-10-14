Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου σχεδιάζεται η διεξαγωγή της Γ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών.

Στην επόμενη φάση προσλήψεων αναπληρωτών στρέφεται το ενδιαφέρον χιλιάδων εκπαιδευτικών, καθώς τα σχολεία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν λειτουργικά κενά σε διάφορες περιοχές και ειδικότητες. Η Γ΄ φάση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Νοέμβριο σύμφωνα με τις δηλώσεις του υφυπουργού Παιδείας, Κωνσταντίνου Βλάση, θα είναι μια μεγάλη φάση προσλήψεων χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τον αριθμό τους.

Όλα δείχνουν ότι η διαδικασία θα δρομολογηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη χωρίς το ΥΠΑΙΘΑ να έχει προαναγγείλει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία ούτε έχει προσδιοριστεί ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών που θα προσληφθούν. Το τελικό εύρος της διαδικασίας θα εξαρτηθεί από τα κενά που θα καταγραφούν και θα εγκριθούν, αλλά και από τη διαθεσιμότητα υποψηφίων στις ειδικότητες όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρονικό ορόσημο μέχρι τις 10 Νοέμβρη επιβεβαίωσε και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, όπου σε συνάντησή του με αντιπροσωπεία αδιόριστων Θεολόγων (κλάδου ΠΕ01) αναφέρθηκε στην Γ φάση και δεσμεύτηκε ότι η υποστελέχωση σε αυτή την ειδικότητα αναμένεται να καλυφθεί.

Η μέγγενη της υποστελέχωσης στα σχολεία: Λείπουν 14.343 εκπαιδευτικοί

Την οξυμένη κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εξαιτίας της υποστελέχωσης, μετά και την ολοκλήρωση της Β2 φάσης πρόσληψης αναπληρωτών, έφερε στη Βουλή ο Γιάννης Δελής, βουλευτής του ΚΚΕ. Οπως τόνισε και σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μετά τις δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών που έχουν πραγματοποιηθεί, αυτή τη στιγμή τα κενά υπολογίζονται σε 16.343. Αυτός ο αριθμός επιμερίζεται ως εξής: 9.000 κενά στην γενική και ειδική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 4.500 στη γενική και ειδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 3.000 περίπου στο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό των ειδικών σχολείων. Συγκεκριμένα, λείπουν περισσότεροι από 6.000 δάσκαλοι, 1.000 περίπου νηπιαγωγοί, κοντά 1.000 φιλόλογοι, 450 μαθηματικοί, 500 καθηγητές αγγλικής γλώσσας, πάνω από 500 γυμναστές, 300 μουσικοί κ.ά. Στα ειδικά σχολεία, πρόσθεσε ότι δεν έχει καλυφθεί ακόμα το 30% των κενών. Κατήγγειλε ότι ενώ η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί την πρόσληψη 10.000 εκπαιδευτικών για φέτος, τελικά έγιναν μόλις 5.000 προσλήψεις που δεν κάλυψαν ούτε καν τις περίπου 5.100 συνταξιοδοτήσεις των εκπαιδευτικών.

Κενά στα σχολεία: Τι να περιμένουμε από την Γ φάση προσλήψεων

Πηγές του ΥΠΑΙΘΑ τονίζουν στο Dnews ότι το ζήτημα με τα κενά στα σχολεία είναι μια απαιτητική διαδικασία ως προς την έγκαιρη κάλυψή τους καθώς οι ανάγκες μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση μιας μεγάλης φάσης προσλήψεων, μπορεί να προκύψουν νέα κενά λόγω αδειών εκπαιδευτικών, αλλαγών στις υπηρεσιακές συνθήκες ή άλλων έκτακτων περιστάσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτό επισήμανε και ο αρμόδιος υφυπουργός Κωνσταντίνος Βλάσης στη Βουλή απαντώντας στην ερώτηση του κ. Δελλή και εξηγώντας ότι οι ανάγκες των σχολείων ανακαταγράφονται και επανεκτιμώνται. Όπως ανέφερε, η στελέχωση των σχολικών μονάδων είναι μια δυναμική διαδικασία, καθώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί, για παράδειγμα, να λάβει αναρρωτική άδεια ή να απουσιάσει για λόγους που προβλέπονται από την εργατική και δημοσιοϋπαλληλική νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το υπουργείο καλείται να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα και να προχωρήσει στις αναγκαίες προσλήψεις αναπληρωτών, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στη λειτουργία των σχολείων.

Στο ίδιο πλαίσιο η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη πριν λίγες μέρες σε συνέντευξή της επισήμανε ότι τα τελευταία επτά χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε, σήμερα υπηρετούν περίπου 150.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ εξακολουθούν να απαιτούνται σημαντικές προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. Σύμφωνα με τον φετινό σχεδιασμό οι προσλήψεις αναπληρωτών έχουν ήδη φτάσει περίπου τις 36.500, ενώ εκτίμησε ότι έως τον Μάιο ο συνολικός αριθμός τους θα ανέλθει περίπου στις 45.000.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm03411hdre1?integrationId=40599y14juihe6ly}