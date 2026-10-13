Τα έντονα φαινόμενα καταιγίδων και τα υψηλά ύψη νερού που αναμένονται έφεραν τις πρώτες ανακοινώσεις για κλειστά σχολεία - Η λίστα με τις περιοχές που τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

Η κακοκαιρία θα δείξει για τα καλά τα δόντια της με επίμονες σφοδρές καταιγίδες και βροχές γεγονός που έφερε τις πρώτες ανακοινώσεις για κλειστά σχολεία την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ώστε να διαφυλαχθεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες αναβαθμίστηκε σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμους να κυριαρχούν σε όλη την χώρα από σήμερα μέχρι αύριο το βράδυ.

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου - Αγίας Άννας και Λίμνης

Κλειστά θα μείνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης-Αγίας Άννας, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Τσαπουρνιώτης. Για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά για διά ζώσης διδασκαλία την Τετάρτη, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Κλειστά τα σχολεία στη Κύμη και το Αλιβέρι

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου ανακοίνωσε ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων που λειτουργούν στον Δήμο. Η απόφαση αφορά επίσης τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.

Κλειστά τα σχολεία και στη Σκιάθο

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία όλων των Βαθμίδων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, όπως και ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμο Σκιάθου την Τετάρτη 14/10 λόγω της επικείμενης σφοδρής κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή.

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Σκέψεις για κλειστά σχολεία και στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το ενδεχόμενο να παραμείνουν κλειστά σχολεία και στην Αττική την Τετάρτη καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το Λεκανοπέδιο με έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβγούλη νέα επιδείνωση αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της Αττικής.

Η απόφαση για οριζόντιο λουκέτο στα σχολεία της Αττικής λαμβάνεται αποκλειστικά από την Περιφέρεια. Όμως αν τοπικά υπάρχει ενημέρωση για έντονα φαινόμενα και τεράστια ύψη νερού τότε η αρμοδιότητα είναι του Δημάρχου οπότε και λαμβάνει εκείνος την απόφαση για αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Σε κάθε περίπτωση το ενδεχόμενο αναστολής της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων εξετάζεται με βάση την ένταση των καιρικών φαινομένων, τους κινδύνους στις μετακινήσεις και τις τοπικές συνθήκες.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ανακοίνωση για κλειστά σχολεία σε ολόκληρη την Αττική αλλά ενόσω τα καιρικά φαινόμενα εξελίσσονται δεν αποκλείεται να υπάρξουν αποφάσεις για κλειστά σχολεία σε συγκεκριμένους Δήμους καθώς βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και κινδυνεύουν από πλημμυρικά φαινόμενα.

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Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία – Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας

Πηγές του ΥΠΑΙΘΑ τόνισαν στο Dnews ότι οι αποφάσεις για κλειστά σχολεία και αναστολή διά ζώσης μαθημάτων σε όλη την επικράτεια άπτονται στην αρμοδιότητα Δήμων και Περιφέρειας βάσει των δεδομένων που έχουν. Σε κάθε περίπτωση, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό. Το αρμόδιο Υπουργείο τονίζει ότι η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας. Παράλληλα, τονίστηκε ότι το ΥΠΑΙΘΑ παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Κακοκαιρία: Πώς θα κινηθεί το μέτωπο των καταιγίδων τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές στο μάτι έντονων φαινομένων

Σύμφωνα με την πρόγνωση σφοδρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη (13-10-2026) και αύριο Τετάρτη (14-10-2026). Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (13-10-2026)

α) Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

ε) Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3lzajfyewx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Β. Αύριο Τετάρτη (14-10-2026)

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

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