Πού αναμένεται να πέσουν τα μεγαλύτερα ύψης βροχής αύριο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Σημαντικές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, με την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, τα δύο βασικά προγνωστικά μοντέλα, ICON και ECMWF, παρουσιάζουν σημαντική σύγκλιση ως προς τη γενική εικόνα της επιδείνωσης του καιρού και τη γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων. Η συμφωνία αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη στην πρόγνωση για την εξέλιξη των φαινομένων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται αποκλίσεις ως προς την ένταση και τα τοπικά ύψη βροχής.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την επιχειρησιακή ανάλυση του RAIN INTELLIGENCE, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου το προγνωστικό μοντέλο ICON εκτιμά ότι τοπικά μπορεί να καταγραφούν έως και 165,5 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες.

Ακολουθούν η Αττική και η Θεσσαλία, ενώ αξιόλογες βροχοπτώσεις προβλέπονται επίσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο.

Ειδικότερα, τα μέγιστα ύψη βροχής που δίνει το ICON για τις επιμέρους περιοχές είναι τα εξής:

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Ανατολική Στερεά και Εύβοια: έως 165,5 χιλιοστά σε 24 ώρες. Αττική: έως 58,3 χιλιοστά. Θεσσαλία: έως 46,7 χιλιοστά. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: έως 25,5 χιλιοστά. Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος: έως 20,4 χιλιοστά.

Η σύγκλιση των προγνωστικών μοντέλων και οι επιφυλάξεις

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα μοντέλα ICON και ECMWF συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ως προς τις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις σημαντικότερες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει ο Θοδωρής Κολυδάς, η συμφωνία δεν είναι εξίσου ισχυρή σε όλες τις περιοχές.

Ειδικότερα, για την Αττική και τη Θεσσαλία η σύγκλιση των δύο μοντέλων χαρακτηρίζεται μέτρια, γεγονός που αφήνει περιθώρια διαφοροποίησης στην εκτίμηση των επιμέρους χαρακτηριστικών του υετού.

Η μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, όπου τα προβλεπόμενα τοπικά ύψη βροχής είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Εφόσον οι εκτιμήσεις επαληθευτούν, δεν αποκλείεται να προκύψουν προβλήματα από τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού.

Καθοριστικά τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα

Παρά τη σημαντική σύγκλιση των δύο μοντέλων, τα προβλεπόμενα ακραία τοπικά ύψη βροχής δεν θεωρούνται δεδομένα. Η τελική εξέλιξη των φαινομένων θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές ατμοσφαιρικές συνθήκες, ενώ τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να συμβάλουν στην ακριβέστερη αποτύπωση των περιοχών που θα βρεθούν αντιμέτωπες με τα εντονότερα φαινόμενα.

{https://x.com/KolydasT/status/2109923237173858361}