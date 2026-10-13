Έντονη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα το μεσημέρι. Τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για την Αττική.

Η σημερινή ημέρα θα είναι μία ημέρα αρκετά επικίνδυνη σε ότι αφορά τα μετεωρολογικά φαινόμενα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη. Αυτή η κακοκαιρία, θα προκαλέσει και πολλές ισχυρές βροχές, ισχυρές κατά τόπους καταιγίδες, θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες, με αποτέλεσμα να πέσει και η θερμοκρασία και να δούμε ακόμη χιόνια σε ψηλά βουνά, ιδιαίτερα της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Είναι μία κακοκαιρία, η οποία θα αληλλεπιδράσει έντονα με την τοπογραφία της χώρας μας. Θα περάσει σχετικά γρήγορα, καθώς από αύριο θα αρχίσει να περιορίζεται για να βελτιωθεί ο καιρός πρόσκαιρα μέσα στην Πέμπτη και να μας έρθει πάλι ένα αντίστοιχο κύμα κακοκαιρίας (σύντομο αλλά τοπικά έντονο) Παρασκευή και Σάββατο.

Σήμερα, τα φαινόμενα θα εξαπλωθούν σταδιακά ανατολικά και έπειτα νοτιότερα. Υπολογίζουμε περίπου, από τις μεσημβρινές ώρες και στη συνέχεια, τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα θα δέχονται την επίδραση αυτού του ισχυρού κύματος κακοκαιρίας.

Τα χαρακτηριστικά αυτού του κύματος, θα είναι σε πρώτο βαθμό, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σε δεύτερη προσέγγιση οι θυελλώδεις βοριάδες, σε τρίτη η σημαντική πτώση του υδραργύρου και σε τέταρτο βαθμό ακόμη και τα χιόνια σε ψηλά βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Από τα δυτικά και βόρεια ξεκινούν στο βόρειο Ιόνιο, πολύ θυελλώδεις βοριάδες - έως και 9 μποφόρ - και κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα εξαπλωθούν νοτιότερα μέσα στο Ιόνιο. Στη δυτική Ελλάδα δεν περιμένουμε πολλές ώρες επίδρασης αυτού του κύματος κακοκαιρίας.

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Η κακοκαιρία θα αρχίσει να επεκτείνεται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά, όπου περιμένουμε μέσα στο απόγευμα να είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Ο βοριάς θα φθάσει ακόμα και τα 10 μποφόρ, και η κακοκαιρία να πάει πιο νότια και από το βράδυ, να περιοριστεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας, περίπου από το ύψος του Βόλου και πιο νότια και από το ύψος της οροσειράς της Πίνδου και πιο ανατολικά.

Κυρίως μέσα στο Αιγαίο αλλά και σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας που βρέχονται από αυτά, υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Σήμερα, οι θερμοκρασίες είναι πιθανόν να είναι οι υψηλότερες του 24ώρου. Καθώς θα έρχεται αυτή η ψυχρή αέρια μάζα θα ρίξει τη θερμοκρασία. Από τις επόμενες ώρες η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει και από το απόγευμα ιο υδράργυρος θα οδηγηθεί σε πτώση στα νοτιότερα τμήματα.

Από το μεσημέρι και στη συνέχεια και από βορρά προς νότο, θα έχουμε μία υποχώρηση του υδραργύρου 6-8 βαθμούς Κελσίου, και έτσι απόγευμα και νύχτα σήμερα, θα κάνει αρκετό κρύο, σε πολλές περιοχές της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Προς τα ανατολικά και νότια θα επιμείνει ο ζεστός καιρός μέχρι και το μεσημεράκι, και έπειτα θα αρχίσει να επεκτείνεται πιο νότια η ψυχρή μάζα, θα αρχίζει να εξαπλώνεται, για να φέρει το κρύο στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, έχουμε ήδη συννεφιά. Περιμένουμε γενικευμένη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών από το απόγευμα και στη συνέχεια. Καθώς θα πηγαίνουμε από το απόγευμα και νωρίς το πρωί, τα φαινόμενα τοπικά θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται ακόμη και από καταιγίδες.

Τα φαινόμενα δεν θα προβληματίζουν μέχρι και τις απογευματινές ώρας και στη συνέχεια και μέσα στη νύχτα θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες και η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, όμως από το απόγευμα και στη συνέχεια θα παρουσιάσει σημαντική πτώση.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχερό καιρό. Δεν αποκλείεται να βγουν βροχές και στα 3 πόδια της Χαλκιδικής, τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Η ψύχρα θα γίνει πιο νωρίς αισθητή, καθώς από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε και νέα πτώση του υδραργύρου, πράγμα το οποίο σημαίνει οτι δεν θα ξεπεράσουμε τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τετάρτη, μπαίνουν οι βοριάδες, οι οποίοι σπρώχνουν την κακοκαιρία, ανατολικότερα και νοτιότερα. Μέσα στη νύχτα αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα αρχίσει να περιορίζεται προς τα ανατολικά και πιο νότια.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι

Ανατολική και νότια Θεσσαλία,

Σποράδες,

Αττικοβοιωτία,

Εύβοια,

Ανατολική Πελοπόννησος

Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη

Οι παραπάνω εκτάσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με αυξημένο τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια, κυρίως όμως σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.

Την Πέμπτη, περιορίζεται πάρα πολύ η κακοκαιρία. Θα είναι μία ημέρα γενικευμένης βελτίωσης του καιρού, με κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Περιορίζονται τα φαινόμενα, στο νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Την Παρασκευή μας έρχεται και νέο κύμα κακοκαιρίας, κυρίως από την ανατολική - βορειοανατολική Ευρώπη.

Θα κατέβει και πάλι μία ψυχρή αέρια μάζα και θα δώσει βροχές, καταιγίδες, ακόμη και χιόνια, σε ψηλά βουνά, της βόρειας και ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Φαίνεται οτι θα περάσει γρήγορα αυτό το κύμα κακοκαιρίας, επομένως οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν.

Οι ενδείξεις θέλουν να επιμένει αυτή η ατμοσφαιρική ροή και την άλλη εβδομάδα και είναι αρκετά πιθανό να δούμε ένα κύμα κακοκαιρίας, μέσα και στην άλλη εβδομάδα.

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