Έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, σύμφωνα με τον Αρνιακό.

Μία σοβαρή κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ήδη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Τάσο Αρνιακό. Βρέχει στα Επτάνησα, την Ήπειρο, την Άρτα, την Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και προχωράει όλο και πιο ανατολικά.

Από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε στην Αττική τα έντονα φαινόμενα. Επίσης αργότερα αναμένονται φαινόμενα στην Χαλκιδική και καθώς θα προχωράει η ημέρα, η κακοκαιρία θα κατεβαίνει στο Πήλιο, την Εύβοια, τις Σποράδες, και Στερεά Ελλάδα.

Στις περισσότερες περιοχές περιμένουμε βροχές σήμερα και τοπικά θα έχουμε κεραυνοπτώσεις, τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλες ραγδαιότητες, που ίσως δημιουργήσουν τοπικά πλημμυρρικά φαινόμενα.

Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολήσουν πολύ, θα ενταθούν από τη νύχτα ενώ οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν φθάνοντας στους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε συννεφιά με βροχές οι οποίες το μεσημέρι με το απόγευμα ενταθούν και ενδεχομένως δημιουργήσουν τοπικά προβλήματα στις παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία έως και 21 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες, με ηπιότερα φαινόμενα και η θερμοκρασία έως και 17 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ.

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