Ο άνδρας επι μήνες είχε ανεξήγητα συμπτώματα μετά την κατανάλωση του φαγητού. Πώς την εντόπισε.

Σοβαρή υπόθεση απόπειρας δηλητηρίασης στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, με βασική κατηγορούμενη την 41χρονη εν διαστάσει σύζυγό του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από μια σειρά περιστατικών που φέρεται να κίνησαν τις υποψίες του άνδρα, ο οποίος εμφάνιζε επί μήνες ανεξήγητα συμπτώματα, κυρίως μετά την κατανάλωση φαγητού.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να έπαιξε βιντεοληπτικό υλικό από εστιατόριο στα βόρεια προάστια, αλλά και καταγραφή από κάμερα ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει ο ίδιος στο σπίτι του. Η ουσία που φέρεται να εντοπίστηκε στα τρόφιμα ταυτοποιήθηκε ως ατροπίνη.

Τα συμπτώματα που προκάλεσαν υποψίες

Τα πρώτα σημάδια αδιαθεσίας εμφανίστηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος κατοικεί στο Περιστέρι, φέρεται να παρατήρησε ότι τα συμπτώματα εκδηλώνονταν κυρίως μετά τα γεύματά του, γεγονός που τον οδήγησε να υποψιαστεί ότι ενδεχομένως κάποιος παρενέβαινε στο φαγητό του.

Οι υποψίες του στράφηκαν στην 41χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα ανήλικο παιδί.

Ένα περιστατικό σε εστιατόριο στα βόρεια προάστια φέρεται να αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό στοιχείο για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες μετά από γεύμα με την εν διαστάσει σύζυγό του, ο γιατρός επέστρεψε στο κατάστημα και ζήτησε να ελέγξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο βίντεο φέρεται να είδε τη γυναίκα να ρίχνει κρυφά ένα ύποπτο υγρό στο ποτήρι του, την ώρα που εκείνος βρισκόταν στην τουαλέτα.

Η κάμερα στο σπίτι και το ύποπτο υγρό στο μέλι

Μετά το περιστατικό, ο στρατιωτικός γιατρός φέρεται να αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερα ασφαλείας στην κατοικία του, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε.

Το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, η κάμερα φέρεται να κατέγραψε την 41χρονη να προσθέτει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα και, συγκεκριμένα, σε ένα βάζο με μέλι. Η ουσία αναφέρθηκε ότι ήταν ατροπίνη.

Ο άνδρας ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία, κινητοποιώντας τις αρμόδιες δυνάμεις για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η καταδίωξη και η σύλληψη της 41χρονης

Μετά την ειδοποίηση των Αρχών, η γυναίκα φέρεται να επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Η 41χρονη συνελήφθη τελικά σε κοντινή απόσταση.

Σε βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης, η γυναίκα εμφανίζεται να τρέχει, ενώ ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια». Παράλληλα, θαμώνες καταστήματος στην περιοχή του Περιστερίου διακρίνονται να σηκώνονται αναστατωμένοι και να παρακολουθούν όσα εκτυλίσσονται.

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Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι γονείς της 41χρονης. Κατά τις ίδιες πηγές, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, μέσα σε αυτοκίνητο, στο οποίο οι αστυνομικοί φέρονται να εντόπισαν περίπου 10 λίτρα ατροπίνης, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό.

Τι είναι η ατροπίνη και ποιοι είναι οι κίνδυνοι

Η ατροπίνη είναι φαρμακευτική ουσία με συγκεκριμένες ιατρικές χρήσεις. Μεταξύ άλλων, χορηγείται σε ορισμένες περιπτώσεις δηλητηρίασης, όπως εκείνες που προκαλούνται από συγκεκριμένες ουσίες που επηρεάζουν το νευρικό σύστημα.

Ωστόσο, η χορήγησή της χωρίς ιατρική ένδειξη ή σε ακατάλληλη δόση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή.

Στην υπόθεση του Περιστερίου, οι Αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, να εξετάσουν τα ευρήματα και το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό και να διαπιστώσουν τι συνέβη, καθώς και αν υπήρξε πραγματική έκθεση του στρατιωτικού γιατρού στην ουσία και ποιες συνέπειες είχε αυτή για την υγεία του.