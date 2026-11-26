Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στη λίστα των χωρών που έχουν διανεμηθεί οι επίμαχες πατάτες.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές ασφάλειας τροφίμων για πατάτες από την Γαλλία στις οποίες εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις γλυκοαλκαλοειδών, ουσιών που απαντώνται φυσικά στις πατάτες. Η υπόθεση καταγράφηκε στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές (RASFF), με τη Γερμανία να κοινοποιεί το περιστατικό στις 25 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν συνολική συγκέντρωση γλυκοαλκαλοειδών 516 mg/kg (ppm), με τις ουσίες α-σολανίνη (α-solanine) και α-χακονίνη (α-chaconine) να αποτελούν το αντικείμενο της προειδοποίησης.

Ένα άτομο εμφάνισε συμπτώματα

Να σημειωθεί ότι στην ευρωπαϊκή ειδοποίηση αναφέρεται ένα άτομο που επηρεάστηκε από το περιστατικό. Τα συμπτώματα που καταγράφηκαν περιλαμβάνουν πονόλαιμο, ναυτία και δύσπνοια.

Οι γλυκοαλκαλοειδείς ουσίες αποτελούν φυσικά συστατικά της πατάτας και βρίσκονται κυρίως σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε ορισμένα σημεία του κονδύλου. Στην προκειμένη περίπτωση, η κοινοποίηση αφορά αυξημένα επίπεδα α-σολανίνης και α-χακονίνης.

Ανακλήσεις σε Γερμανία και Γαλλία – Στις χώρες διανομής η Ελλάδα

Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος ενεργοποιήθηκαν μέτρα για την απομάκρυνση του προϊόντος από την αγορά. Στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε ανάκληση από τους καταναλωτές. Στη Γαλλία αποφασίστηκε απόσυρση του προϊόντος από την αγορά και ανάκληση από τους καταναλωτές.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες διανομής που αναφέρονται στην κοινοποίηση του RASFF. Στον κατάλογο των χωρών που έχουν επισημανθεί περιλαμβάνονται επίσης η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Σλοβακία και η Σερβία.