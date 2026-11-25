Πώς να πετύχετε την κατάλληλη γεύση και υφή όταν μαγειρεύετε τις πατάτες στον φούρνο;

Ο τρόπος που μαγειρεύετε τις πατάτες στο φούρνο έχει καθοριστικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς κάθε μικρή λεπτομέρεια μπορεί να απογειώσει ή να μειώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Το μυστικό για τις πατάτες του φούρνου, είναι να μπορεί να διατηρηθεί εσωτερικά η απαλή υφή τους και εξωτερικά να δημιουργήσει μία τραγανή κρούστα.

Αν λοιπόν, αναζητάτε τους κατάλληλους τρόπους για να πετύχετε το απόλυτο αποτέλεσμα, επιλέξτε να τις μαγειρέψετε όπως οι Γάλλοι.

Το μυστικό των Γάλλων για τις πιο τραγανές πατάτες φούρνου

Σύμφωνα με το allrecipes.com, οι Γάλλοι ακολουθούν την τεχνική Parmentier, η οποία δημιουργεί το εξωτερικό τραγανό φινίρισμα και το αφράτο εσωτερικό της πατάτας.

Στην πραγματικότητα, το μυστικό κρύβεται σε έναν καλά προθερμασμένο φούρνο και στο λίπος που χρησιμοποιείτε κατά το μαγείρεμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προθερμάνετε το φούρνο σας στους 220 βαθμούς και όση ώρα αυτός ανεβάζει θερμοκρασία αφήστε το ταψί που θα μαγειρέψετε τις πατάτες σας στο εσωτερικό του.

Πριν βάλετε το ταψί στο φούρνο προσθέστε λίγο από το λίπος που θα χρησιμοποιήσετε στις πατάτες σας και αφήστε το να ζεσταθεί αρκετά.

Με αυτό τον τρόπο, όταν θα προσθέσετε το λαχανικό σας στο σκεύος, η πατάτα θα έρθει σε επαφή με την καυτή επιφάνεια, γεγονός που βοηθάει στο να δημιουργηθεί η τραγανή υφή στο εξωτερικό του, εξηγεί ο σεφ Evan Martin.

Η συνταγή βήμα προς βήμα

1. Κόψτε τις πατάτες σας σε κυβάκια, ομοιόμορφα μεταξύ τους.

2. Βάλτε τες σε νερό και αφήστε τες να βράσουν για περίπου 5 λεπτά.

3. Αφού τις βγάλετε από την κατσαρόλα, αφαιρέστε το νερό και δώστε τους λίγο χρόνο ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία, για να διατηρηθούν τραγανές αργότερα.

4. Τοποθετήστε τις πατάτες στο καυτό ταψί με το λίπος και ψήστε για περίπου 30 – 40 λεπτά.

5. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ανακατέψτε τις πατάτες τουλάχιστον μία φορά για ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Το λίπος που θα χρησιμοποιήσετε

Σύμφωνα με το allrecipes.com, ο ειδικός χρησιμοποιεί συχνά ζωικό λίπος, κατά προτίμηση πάπιας, καθώς προσφέρει πλούσια γεύση στο τελικό αποτέλεσμα.

Αν βέβαια, δεν μπορείτε να βρείτε λίπος πάπιας, επιλέξτε λίπος βοδινού, το οποίο προσθέτει γεύση στο φαγητό, ή ακόμη και λίπος από ψητό κοτόπουλο το οποίο έχει δημιουργηθεί και παραμένει στο ταψί από το ψήσιμο του πουλερικού.

Οι παραπάνω επιλογές προσθέτουν στις πατάτες μία ιδιαίτερη γεύση και ένα χρυσαφένιο χρώμα.

Μυστικά για τις πιο νόστιμες πατάτες φούρνου

• Επιλέξτε να βράσετε τις πατάτες χρησιμοποιώντας καρυκεύματα για να τους χαρίσετε πιο έντονη γεύση.

• Μην παραγεμίζετε το ταψί. Όταν οι πατάτες ακουμπούν η μία την άλλη μαλακώνουν και χάνουν την τραγανή υφή τους

• Ολοκληρώστε τη συνταγή με φρέσκα μυρωδικά, ανθό αλατιού, ή μία σάλτα από πέστο βασιλικού.