Η ανάπτυξη της μυϊκής μάζας δεν χρειάζεται εξαντλητικές προπονήσεις και επίπονα προγράμματα γυμναστικής. Εστιάστε σε απλές κινήσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν αυξάνοντας σταδιακά τη δυσκολία τους.

Μία ολοκληρωμένη προπόνηση δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από ένα εξαντλητικό πρόγραμμα γυμναστικής, επίπονες ασκήσεις ή πολλά βάρη.

Αντίθετα, χρειάζεται συνέπεια και μερικές ασκήσεις που μπορούν να σας κάνουν να ξεκινήσετε την ενδυνάμωση, αυξάνοντας σταδιακά τα βάρη και τη δυσκολία τις κάθε κίνησης.

Σύμφωνα με το menshealth.com, ο Arnold Schwarzenegger, προτείνει να επιλέγετε ασκήσει μία από κάθε είδος και να εκτελείτε με τον σωστό τρόπο την κάθε τεχνική, αυξάνοντας σταδιακά τη δυσκολία, ιδιαίτερα αν βρίσκεστε σε αρχάριο στάδιο.

Εστιάζει λοιπόν, σε πέντε απλές κινήσεις, που μπορείτε να εντάξετε στο πρόγραμμα της γυμναστικής σας, ακόμη και αν δεν πηγαίνετε στο γυμναστήριο.

Έτσι, μπορείτε να ξεκινήστε με καθίσματα, κωπηλατική, έλξεις, άρσεις ισχίου και μεταφορά βάρους, πέντε ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να χτίσετε σταδιακά τη μυϊκή σας δύναμη.

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5 ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι

Είναι σημαντικό η κάθε μία άσκηση να εκτελείτε σωστά, με την ορθή τεχνική και τις κατάλληλες επαναλήψεις.

• Καθίσματα με το βάρος του σώματός σας

Σταθείτε όρθιοι κρατώντας ίσιο και σταθερό τον κορμό σας.

Λυγίστε ελαφρώς τα γόνατά σας και πιέστε τους γοφούς σας προς τα πίσω.

Στη συνέχεια κατεβάστε το σώμα σας μέχρι οι μηροί σας να φτάσουν νοητά παράλληλα με το έδαφος.

Δώστε ώθηση με τα πέλματά σας, ώστε να επιστρέψετε στην αρχική σας θέση και επαναλάβετε την κίνηση.

• Κωπηλατική με το βάρος του σώματος

Για τη συγκεκριμένη άσκηση θα χρειαστείτε ένα σταθερό μονόζυγο του οποίου την μπάρα θα μπορείτε να την μετακινήσετε αλλάζοντάς της το ύψος.

Πιάστε την μπάρα, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στο ύψος των γοφών.

Μετακινήστε τα πόδια σας προς τα εμπρός έτσι ώστε το σώμα σας να έρθει σε ευθεία και κρατήστε τα χέρια σας τεντωμένα.

Κρατήστε τους αγκώνες σας κοντά στον κορμό σας και τραβήξτε με τα χέρια σας ώστε να ανασηκωθείτε προς την μπάρα.

Μείνετε στη θέση για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια κατεβάστε αργά και ελεγχόμενα το κορμό σας μέχρι τα χέρια σας να τεντώσουν εντελώς.

• Άρσεις λεκάνης

Ξαπλώστε ανάσκελα με τα πέλματά σας σταθερά στο πάτωμα και τα γόνατά σας ελαφρώς λυγισμένα.

Πιέστε τις φτέρνες στο έδαφος και ανασηκώστε τη λεκάνη σας μέχρι να φτάσει νοητά στο ύψος των γονάτων σας. Σε αυτή τη φάση, οι ώμοι, οι γοφοί και τα γόνατα, θα πρέπει να σχηματίζουν μία ευθεία γραμμή.

Σφίξτε τους γοφούς σας και κατεβάστε αργά τη λεκάνη σας προς το έδαφος.

Επαναλάβετε την άσκηση.

• Κάμψεις με τα χέρια τοποθετημένα σε υπερυψωμένο σημείο

Διαλέξτε έναν πάγκο ή ένα σταθερό κουτί ή σκαλοπάτι για να στηρίξετε τα χέρια σας.

Φέρτε το σώμα σας σε θέση «σανίδα» με τα χέρια τεντωμένα και ενεργοποιημένους τους κοιλιακούς και τους γλουτούς σας.

Κατεβάστε το στήθος σας προς τον πάγκο, κρατώντας τους αγκώνες σας κοντά στο σώμα.

Σπρώξτε με τα χέρια σας για να επέλθετε στην αρχική σας θέση και επαναλάβετε.

• Μετακίνηση βάρους

Για τη συγκεκριμένη άσκηση θα χρειαστείτε αλτήρες τους οποίους καλείστε να μετακινήσετε.

Σταθείτε όρθιοι κρατώντας τα βάρη, ένα στο κάθε χέρι, με τα άκρα σας να κρέμονται αριστερά και δεξιά του κορμού σας.

Εισπνεύστε, ενεργοποιήστε τους κοιλιακούς σας και ξεκινήστε να περπατάτε με σταθερό βηματισμό.

Αφού ολοκληρώσετε την πρώτη διαδρομή, επαναλάβετε την άσκηση δημιουργώντας μία μικρή κίνηση στα χέρια σας.

Επαναλάβετε την άσκηση.