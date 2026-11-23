Σκάλες ή περπάτημα σε διάδρομο με κλίση; Δύο δημοφιλείς επιλογές γυμναστικής υπόσχονται καλύτερη φυσική κατάσταση, δυνατά πόδια και καύση λίπους, όμως δεν προσφέρουν τα ίδια οφέλη, ιδιαίτερα μετά τα 50.

Μετά τα 50, υπάρχουν δύο μηχανήματα στο γυμναστήριο που υπόσχονται πιο δυνατά πόδια, αύξηση της αντοχής και καλή καρδιοαναπνευστική άσκηση. Ωστόσο, το να ιδρώνουμε πολύ ή να τελειώνουμε την προπόνηση εξαντλημένοι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δουλεύουμε τη μυϊκή δύναμη. Η προπονήτρια Ángela Isla εξηγεί τι προσφέρει κάθε άσκηση, ποια πρέπει να επιλέγουμε ανάλογα με τους στόχους μας και πώς να τις εντάξουμε στην καθημερινή προπονητική ρουτίνα.

Ποια είναι η ιδανική άσκηση μετά τα 50: σκάλες ή περπάτημα με κλίση;

Δύο μηχανήματα, το StairMaster (μηχάνημα ανάβασης σκάλας) και ο διάδρομος με κλίση, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στο γυμναστήριο μεταξύ των γυναικών άνω των 50 ετών. Ωστόσο, η επιλογή του ενός ή του άλλου εξαρτάται περισσότερο από τη φυσική μας κατάσταση παρά από την ηλικία μας.

«Η ηλικία από μόνη της δεν καθορίζει τη φυσική μας ικανότητα. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η φυσική μας κατάσταση, η προπονητική μας εμπειρία και οι στόχοι μας», εκτιμά η Ángela Isla, ιδρύτρια και προπονήτρια του BYAI.

Στο StairMaster (το μηχάνημα με τις σκάλες) καταβάλλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια σε λιγότερο χρόνο. Το περπάτημα με κλίση μάς επιτρέπει να ρυθμίζουμε την ταχύτητα και την ανηφόρα, αλλά και να διατηρούμε την άσκηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το κλειδί είναι να βρούμε μια ένταση που μπορούμε να διατηρήσουμε χωρίς να φτάσουμε στα όριά μας.

Με ποιο γυμνάζονται καλύτερα τα πόδια και οι γλουτοί;

Αν θέλουμε να γυμνάσουμε τα πόδια και τους γλουτούς, το StairMaster έχει ένα πλεονέκτημα, καθώς σε κάθε σκαλοπάτι πρέπει να ωθούμε το σώμα μας προς τα πάνω, ενεργοποιώντας τους τετρακέφαλους και τους γλουτούς.

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Είναι αλήθεια ότι και ο διάδρομος με κλίση ενεργοποιεί περισσότερο τους οπίσθιους μυς σε σχέση με το περπάτημα σε επίπεδο έδαφος. Ωστόσο, καμία από τις δύο επιλογές δεν αντικαθιστά τα βάρη.

«Μπορούμε να ανεβαίνουμε σκάλες για μία ώρα και να τελειώσουμε εξαντλημένες, αλλά αυτό δεν ισοδυναμεί με μια προπόνηση δύναμης», αναφέρει η Ángela Isla.

Ποιο βοηθά περισσότερο στην καύση λίπους και στην προστασία της καρδιάς;

Όσον αφορά την καρδιοαναπνευστική άσκηση, και τα δύο μηχανήματα είναι αποτελεσματικά. Το StairMaster συνήθως ανεβάζει γρήγορα τους παλμούς, επειδή πρέπει να μετακινούμε συνεχώς το βάρος του σώματός μας προς τα πάνω.

Το περπάτημα με κλίση μπορεί επίσης να αυξήσει τους καρδιακούς παλμούς, ενώ έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να προσαρμόζουμε σταδιακά την ένταση της προσπάθειας. Αν, μάλιστα, στόχος μας είναι η απώλεια λίπους, θα πρέπει να κοιτάμε πέρα από το πόσο ιδρώνουμε.

«Το StairMaster μπορεί να προκαλέσει υψηλή ενεργειακή δαπάνη ανά λεπτό, ιδιαίτερα σε υψηλές εντάσεις. Ωστόσο, μια μεγαλύτερης διάρκειας συνεδρία περπατήματος με κλίση μπορεί να ισοφαρίσει ή και να ξεπεράσει τη συνολική ενεργειακή δαπάνη», λέει η Isla.

Το αποτέλεσμα εξαρτάται, φυσικά, από την ένταση, τη διάρκεια και τα χαρακτηριστικά κάθε ασκούμενης. Ρόλο παίζουν επίσης η διατροφή, η ξεκούραση και η προπόνηση δύναμης που ακολουθούμε.

Τι συμβαίνει με τα γόνατα και την υγεία των οστών;

Τι γίνεται αν έχουμε ενοχλήσεις ή πόνο στο γόνατο ή στο ισχίο; Η ανάβαση σκαλοπατιών απαιτεί επαναλαμβανόμενη κάμψη και των δύο αρθρώσεων, επομένως μπορεί να είναι πιο ενοχλητική σε αυτές τις περιπτώσεις.

«Ο διάδρομος επιτρέπει να ξεκινήσουμε με μέτριες κλίσεις και ταχύτητες, γι' αυτό συνήθως θεωρώ ότι αποτελεί μια πιο εύκολη επιλογή για προσαρμογή», αναφέρει η προπονήτρια.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι μια πολύ απότομη κλίση είναι πάντα καλύτερη. Μπορεί και αυτή να είναι υπερβολικά απαιτητική ή να επηρεάσει τη στάση του σώματος.

Όσον αφορά τα οστά, και οι δύο ασκήσεις απαιτούν τη στήριξη του σωματικού βάρους, χωρίς καμία από τις δύο να υπερέχει ξεκάθαρα στην προστασία από την απώλεια οστικής πυκνότητας. Η Isla υποστηρίζει ότι, ιδιαίτερα κατά την εμμηνόπαυση, η καλύτερη επιλογή είναι ο συνδυασμός αερόβιας άσκησης με τακτική προπόνηση δύναμης.

Ποιο μηχάνημα να επιλέξετε και πώς να ξεκινήσετε μετά τα 50

Αν ξεκινάτε από το μηδέν, η Ángela Isla είναι ξεκάθαρη: «Αν έπρεπε να επιλέξω ένα μόνο μηχάνημα για μια γυναίκα άνω των 50 ετών που ξεκινά τώρα, πιθανότατα θα επέλεγα τον διάδρομο με κλίση, λόγω της ευκολίας με την οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε την προσπάθεια και να προοδεύσουμε».

Η πρότασή της για αρχή είναι περπάτημα δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα, διάρκειας 15 έως 25 λεπτών, ξεκινώντας με κλίση 3% έως 5% και ρυθμό που να επιτρέπει τη συνομιλία.

Στο StairMaster συμβουλεύει να ξεκινάμε με συνεδρίες 5 έως 10 λεπτών, χωρίς να στηριζόμαστε στις χειρολαβές. Στη συνέχεια, να αυξάνουμε σταδιακά τη διάρκεια ή την ένταση και να προσθέτουμε τουλάχιστον δύο προπονήσεις δύναμης την εβδομάδα.

Με όλες αυτές τις πληροφορίες, είμαστε πλέον έτοιμες να επιλέξουμε την ιδανική αερόβια άσκηση μετά τα 50.

πηγή: telva