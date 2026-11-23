Η ανάκληση αφορά τα Octavia, Superb, Karoq και Kodiaq, παραγωγής 2015–2024, λόγω ενδεχόμενης διάβρωσης κοχλία στο σύστημα διεύθυνσης.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενημερώνει τους οδηγούς για το πρόγραμμα ανάκλησης ασφάλειας και προληπτικού ελέγχου για συνολικά 6.884 αυτοκίνητα Skoda που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, έπειτα από σχετική ενημέρωση της κατασκευάστριας εταιρείας Skoda AG και σε συνεργασία με την επίσημη εισαγωγέα των οχημάτων στη χώρα μας, KOSMOCAR Α.Ε.

Κίνδυνος διάβρωσης στον κοχλία στερέωσης του συστήματος διεύθυνσης

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα τα μοντέλα Skoda Octavia, Superb, Karoq και Kodiaq, παραγωγής από το 2015 έως και το 2024, και σχετίζεται με πιθανό πρόβλημα διάβρωσης σε κοχλία στερέωσης του συστήματος διεύθυνσης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του κατασκευαστή, σε ορισμένα από τα επηρεαζόμενα οχήματα υπάρχει πιθανότητα εισχώρησης υγρασίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στον συγκεκριμένο κοχλία. Εάν η διάβρωση εξελιχθεί περαιτέρω, ενδέχεται να επηρεαστεί η σταθερότητα της στερέωσης του εξαρτήματος. Στις πιο ακραίες περιπτώσεις, η επιδείνωση του προβλήματος θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης, αυξάνοντας κατ' επέκταση τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η προληπτική αντικατάσταση του συγκεκριμένου κοχλία με νέο εξάρτημα, το οποίο διαθέτει βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση.

Ποια αυτοκίνητα αφορά η ανάκληση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 6.884 οχήματα των ακόλουθων μοντέλων:

Skoda Octavia

Skoda Superb

Skoda Karoq

Skoda Kodiaq

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Οι κάτοχοι των οχημάτων που επηρεάζονται από την ανάκληση θα ενημερωθούν εγγράφως και θα κληθούν να επισκεφθούν τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή συνεργείο της επιλογής τους από το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών Service Skoda της KOSMOCAR. Η αντικατάσταση του κοχλία και οι απαιτούμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντελώς δωρεάν, στο πλαίσιο του προγράμματος ανάκλησης ασφαλείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Skoda:

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Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες μπορούν να ελέγξουν εάν το αυτοκίνητό τους επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη ή από άλλες ανακλήσεις ασφαλείας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρείας:

https://campaigns-recalls.kosmocar.gr/skoda