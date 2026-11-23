Η παραποίηση των χιλιομέτρων δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των θερμικών αυτοκινήτων. Τα ηλεκτρικά εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά απάτης, αλλά οι αποκλίσεις παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές.

Η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εξακολουθεί να κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις για τους υποψήφιους αγοραστές, με το γυρισμένο κοντέρ να παραμένει μία από τις πιο συνηθισμένες πρακτικές εξαπάτησης.

Και αν κάποιος θεωρεί ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν εξαίρεση, τα τελευταία στοιχεία έρχονται να ανατρέψουν αυτή την αντίληψη. Μπορεί οι συγκεκριμένες περιπτώσεις να είναι σαφώς λιγότερες σε σχέση με τα μοντέλα diesel ή βενζίνης, ωστόσο η παραποίηση των χιλιομέτρων εξακολουθεί να αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα και σε αυτή την κατηγορία.

Τα ευρήματα προέρχονται από την CarVertical, η οποία παρουσίασε στο Παρίσι, στις 4 Νοεμβρίου 2026, τον νέο Δείκτη Διαφάνειας των ευρωπαϊκών αγορών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Η έρευνα εξετάζει, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα εμφάνισης παραποιημένων ενδείξεων στα οδόμετρα, καταγράφοντας ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο κινητήρα.

Αυξάνεται το ενδιαφέρον για τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά

Η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση αποτυπώνεται πλέον και στην αγορά των μεταχειρισμένων. Στη Γαλλία, οι έλεγχοι ιστορικού για ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξήθηκαν κατά 27,6% το 2026, έπειτα από μια ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της τάξης του 55,6% την προηγούμενη χρονιά.

Τα ηλεκτρικά αντιπροσωπεύουν πλέον το 2,1% των οχημάτων που ελέγχθηκαν μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, έναντι 1,7% το 2025. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία της Tesla, η οποία συγκεντρώνει περίπου το 42% των ελέγχων ιστορικού που αφορούν μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

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Η αυξανόμενη ζήτηση για τα συγκεκριμένα μοντέλα δημιουργεί και μεγαλύτερη ανάγκη για αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με το παρελθόν τους. Άλλωστε, η πραγματική κατάσταση ενός μεταχειρισμένου δεν αποκαλύπτεται πάντοτε από την εξωτερική του εικόνα ή την ένδειξη του χιλιομετρητή.

Τα ηλεκτρικά έχουν τις λιγότερες περιπτώσεις παραποίησης

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας αφορά τη συχνότητα με την οποία εντοπίζονται επεμβάσεις στους χιλιομετρητές. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εμφανίζουν την καλύτερη εικόνα μεταξύ των τεσσάρων βασικών κατηγοριών κίνησης που εξετάστηκαν.

Ειδικότερα, μόλις το 0,71% των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών που ελέγχθηκαν στη Γαλλία παρουσίαζε ενδείξεις παραποίησης των χιλιομέτρων. Στα υβριδικά το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 1,05%, στα βενζινοκίνητα το 1,73%, ενώ στα πετρελαιοκίνητα ανεβαίνει στο 3,25%.

Η διαφορά είναι αξιοσημείωτη, καθώς ένα μεταχειρισμένο diesel εμφανίζει περίπου 4,6 φορές μεγαλύτερη συχνότητα παραποίησης του χιλιομετρητή σε σύγκριση με ένα ηλεκτρικό.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι αγοραστές μπορούν να προχωρούν σε μια αγορά χωρίς προηγούμενο έλεγχο. Το γεγονός ότι τα ηλεκτρικά εμφανίζουν μικρότερη έκθεση στην απάτη δεν συνεπάγεται ότι είναι απρόσβλητα από τέτοιες πρακτικές.

Χρειάζεται επίσης να διευκρινιστεί ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά αφορούν αποκλειστικά τα αυτοκίνητα των οποίων το ιστορικό ελέγχθηκε μέσω της CarVertical και δεν αποτελούν αντιπροσωπευτική αποτύπωση ολόκληρης της γαλλικής αγοράς μεταχειρισμένων.

Σχεδόν 30.000 χιλιόμετρα εξαφανίζονται από τα κοντέρ

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέγεθος της παραποίησης στις περιπτώσεις όπου εντοπίζεται παρέμβαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τα κοντέρ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είχαν υποστεί αλλοίωση είχαν αφαιρεθεί κατά μέσο όρο 29.745 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για μια σημαντική απόκλιση, η οποία μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την αντίληψη του αγοραστή για την πραγματική χρήση του οχήματος, αλλά και την τιμή πώλησής του. Ένα αυτοκίνητο που εμφανίζεται να έχει διανύσει σχετικά λίγα χιλιόμετρα μπορεί στην πραγματικότητα να έχει χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Στα υπόλοιπα συστήματα κίνησης οι αποκλίσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Στα αυτοκίνητα diesel αφαιρούνται κατά μέσο όρο 66.940 χιλιόμετρα, στα βενζινοκίνητα 48.484 χιλιόμετρα, ενώ στα υβριδικά η αντίστοιχη απόσταση φτάνει τα 79.200 χιλιόμετρα. Τα τελευταία, μάλιστα, καταγράφουν τη μεγαλύτερη μέση παραποίηση, παρότι το ποσοστό των αυτοκινήτων με πειραγμένο κοντέρ είναι σχετικά χαμηλό.

Τι πρέπει να προσέχουν όσοι αγοράζουν μεταχειρισμένο ηλεκτρικό

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν τη σημασία του ελέγχου του ιστορικού πριν από την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης που διαθέτει. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών, η επιβεβαίωση των πραγματικών χιλιομέτρων είναι μόνο ένα από τα στοιχεία που χρειάζεται να εξεταστούν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ζητούν τα διαθέσιμα παραστατικά συντήρησης, να αναζητούν παλαιότερες καταγραφές του χιλιομετρητή και να διασταυρώνουν τις πληροφορίες που παρέχει ο πωλητής. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, υπάρχει η δωρεάν υπηρεσία HistoVec, μέσω της οποίας μπορούν να ανακτηθούν στοιχεία από το ιστορικό του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων χιλιομέτρων που έχουν καταγραφεί κατά τους τεχνικούς ελέγχους.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να εξετάζεται και η κατάσταση της μπαταρίας, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και ακριβότερα εξαρτήματα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ένας εξειδικευμένος τεχνικός έλεγχος μπορεί να προσφέρει ουσιαστικότερη εικόνα για την κατάσταση του συστήματος κίνησης και την υπολειπόμενη χωρητικότητά της.

Το συμπέρασμα είναι ότι η ηλεκτροκίνηση δεν έχει εξαφανίσει τις παθογένειες της αγοράς μεταχειρισμένων. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εμφανίζουν σαφώς μικρότερα ποσοστά παραποίησης των χιλιομέτρων, όμως οι περιπτώσεις που καταγράφονται αποδεικνύουν ότι ούτε αυτά είναι απρόσβλητα από την απάτη.

Για τον υποψήφιο αγοραστή, επομένως, η προσεκτική διασταύρωση του ιστορικού παραμένει απαραίτητη προϋπόθεση για μια ασφαλή αγορά.