Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου σημείωσαν απότομη άνοδο σήμερα Δευτέρα, καθώς οι προβλέψεις για κύμα ψύχους τις επόμενες εβδομάδες ενίσχυσαν τους φόβους για εξάντληση των (ήδη περιορισμένων) αποθεμάτων.

Η πρόβλεψη για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες εβδομάδες εντείνει τις ανησυχίες σε ολόκληρη την Ευρώπη για την επάρκεια των αποθεμάτων φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα, αλλά και για αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών.

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου σημείωσαν απότομη άνοδο σήμερα Δευτέρα, καθώς οι προβλέψεις για κύμα ψύχους τις επόμενες εβδομάδες ενίσχυσαν τους φόβους για εξάντληση των (ήδη περιορισμένων) αποθεμάτων.

Το συμβόλαιο φυσικού αερίου επόμενου μήνα στην Ολλανδία, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου, ενισχύθηκε έως και 8,6%, φτάνοντας τα 96,08 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προτού περιορίσει την άνοδό του στο 4%, στα 92,50 ευρώ.

Δύσκολος χειμώνας

Η άνοδος των τιμών καταγράφεται καθώς μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Ευρώπης προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα, περίοδο κατά την οποία η ζήτηση ενέργειας βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα.

Η τροφοδοσία της Ευρώπης με φυσικό αέριο έχει επηρεαστεί από την επιβράδυνση των εξαγωγών από το Κατάρ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς και από την αυξημένη κατανάλωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για τη λειτουργία συστημάτων ψύξης και κλιματισμού, λόγω του παρατεταμένου καύσωνα.

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Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται πλέον αρκετά κάτω από τον εποχικό μέσο όρο, με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης να είναι γεμάτες κατά περίπου 69%, έναντι 80% που είναι το σύνηθες επίπεδο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διαχειριστές του ενεργειακού συστήματος έχουν δηλώσει ότι η χώρα θα διαθέτει επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει τη ζήτηση κατά τους ψυχρότερους μήνες. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η χώρα προσφέρει υψηλότερες τιμές στην αγορά σε σχέση με άλλες χώρες, προκειμένου να εξασφαλίσει τις απαραίτητες εισαγωγές.

«Φουσκωμένοι» λογαριασμοί

Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι τα βρετανικά νοικοκυριά πιθανότατα θα έχουν από τους υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας στην Ευρώπη αυτόν τον χειμώνα.

Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας Ofgem αναμένεται να ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα αύξηση κατά 26% στο ανώτατο όριο των τιμών ενέργειας για το πρώτο τρίμηνο του έτους, από τον Ιανουάριο. Η αύξηση αυτή θα επιβαρύνει έναν μέσο λογαριασμό νοικοκυριού που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα κατά επιπλέον 443 λίρες ετησίως.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τριμηνιαίες αυξήσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η φιλανθρωπική οργάνωση Citizens Advice εκτιμά ότι θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ανθρώπων που θα αναζητήσουν έκτακτη οικονομική βοήθεια.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης, Κλερ Μοριάρτι, δήλωσε ότι οι σύμβουλοί της έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με ανθρώπους των οποίων οι οικονομικοί πόροι έχουν εξαντληθεί έπειτα από χρόνια διαδοχικών κρίσεων.

«Εκατομμύρια νοικοκυριά εισέρχονται στους ψυχρότερους μήνες του χρόνου χωρίς να τους έχει απομείνει τίποτα», ανέφερε.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι ανακοίνωσε στον πρώτο προϋπολογισμό του τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 100 λιρών σε 20 εκατομμύρια νοικοκυριά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους λογαριασμούς ενέργειας.

Ωστόσο, η Μοριάρτι επισήμανε ότι, αν και η ενίσχυση είναι ευπρόσδεκτη, «σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για όσους χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη».

Με πληροφορίες από Guardian