Έντονη βία, αιματοχυσία, ληστείες, ναρκωτικά και σεξουαλικό περιεχόμενο περιλαμβάνει το GTA VI, το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε ως χριστουγεννιάτικο δώρο για τα εγγόνια των συνταξιούχων.

Πολιτικές διαστάσεις, που ξεπέρασαν πλέον και τα ελληνικά σύνορα, έχει λάβει το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη με το Grand Theft Auto VI, καθώς η επιλογή του πρωθυπουργού να προτείνει στους παππούδες και τις γιαγιάδες να αγοράσουν το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι στα εγγόνια τους, με αφορμή το επίδομα των 400 ευρώ, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα.

Το επίμαχο βίντεο, με το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησε να προβάλει - με ατυχή τρόπο - την ενίσχυση των συνταξιούχων, εξελίχθηκε σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν έντονη κριτική τόσο για την ηλικιακή καταλληλότητα του παιχνιδιού (έχει λάβει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18) όσο και για την επικοινωνιακή διαχείριση ενός μέτρου που αφορά ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται μια ουσιαστική αντίφαση: την ώρα που η κυβέρνηση προβάλλει ως προτεραιότητα την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου - με την κατάθεση του νομοσχεδίου για την απαγόρευσης πρόσβασης στα social meda των χρηστών κάτω των 15 ετών - ο ίδιος ο πρωθυπουργός επέλεξε να συνδέσει μια οικονομική παροχή με ένα παιχνίδι μιας σειράς που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικο κοινό και το οποίο περιλαμβάνει εγκληματικότητα και βία.

Τσίπρας: Άκουσαν Grand Theft και δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την πρόταση του πρωθυπουργού προς παππούδες και γιαγιάδες να αγοράσουν βιντεοπαιχνίδι GTA στα εγγόνια τους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παιχνίδι με βία και ακατάλληλο για παιδιά.

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Ο πρώην πρωθυπουργός σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την αντίφαση, όπως υποστηρίζει, ανάμεσα στην κυβερνητική πολιτική για την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media και στην προτροπή για αγορά συγκεκριμένου βιντεοπαιχνιδιού, το οποίο χαρακτηρίζει ακατάλληλο για παιδιά.

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τους παππούδες και τις γιαγιάδες να μην παρασυρθούν από την πρόταση του πρωθυπουργού, ενώ συνδέει την πολιτική αυτή με τις περικοπές στη 13η σύνταξη και τις οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται σήμερα στους συνταξιούχους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Παππούδες και γιαγιάδες μην ακούτε χαζά και κρατήστε άμυνα, το παιχνίδι που σας πρότεινε ο άλλος για να πάρετε στα εγγόνια σας έχει βία και είναι ακατάλληλο για παιδιά και σας το πρότεινε αυτός που σας έκοψε τη 13η σύνταξη 7 δις σε 7 χρόνια τώρα και σας μοιράζει ψίχουλα κάνοντας και αστειάκια από πάνω. Άκουσαν βέβαια Grand Theft και δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους».

Η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα έχει σαφείς πολιτικές αιχμές, καθώς επιχειρεί να αναδείξει αυτό που θεωρεί αντιφατική στάση της κυβέρνησης απέναντι στην προστασία των ανηλίκων, ενώ παράλληλα επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της 13ης σύνταξης και της οικονομικής πολιτικής απέναντι στους συνταξιούχους.

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Ανάρτηση για το ζήτημα έκανε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής. «Γιαγιά μου, άσε το GTA...

Έχω μια αποστολή για τον πρωθυπουργό. Να βγάλει έναν μήνα με τη σύνταξή σου, πληρώνοντας όσα πληρώνεις εσύ. Και μετά να δούμε τι του περισσεύει για δώρα.

Φέτος ο Άγιος Βασίλης είναι συνταξιούχος. Και τη λίστα με τα δώρα τη γράφει το Μαξίμου.

Ο Μητσοτάκης βγήκε να ανακοινώσει τα 400 ευρώ. Και ξεκίνησε με την ερώτηση «Ποιος θα ζητήσει GTA 6 από τον παππού και τη γιαγιά;»

Ο συνταξιούχος μετράει πόσα του μένουν μέχρι την επόμενη σύνταξη. Στο Μαξίμου μετράνε πόσες προβολές έκανε το βίντεο. Ο καθένας με τις αγωνίες του, κύριε Μητσοτάκη», ανέφερε σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής.

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Τι είναι το GTA VI και γιατί προορίζεται για ενήλικες

Το Grand Theft Auto VI δεν είναι ένα απλό βιντεοπαιχνίδι περιπέτειας. Πρόκειται για τη νέα έκδοση μιας από τις πιο δημοφιλείς, αλλά και πολυσυζητημένες σειρές στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών, με βασικά χαρακτηριστικά την εγκληματικότητα, τη βία, τις καταδιώξεις, τις ληστείες και έναν εικονικό κόσμο στον οποίο οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο παραβατικών χαρακτήρων.

Το GTA VI, που κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου από τη Rockstar Games, διαδραματίζεται στη φανταστική πολιτεία Leonida, με επίκεντρο τη Vice City, μια πόλη εμπνευσμένη από το Μαϊάμι. Πρωταγωνιστές είναι ο Jason και η Lucia, δύο χαρακτήρες που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Το στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική αντιπαράθεση είναι η ηλικιακή καταλληλότητά του. Το παιχνίδι έχει λάβει στις ΗΠΑ τη διαβάθμιση Mature 17+ από τον οργανισμό ESRB, ενώ στην Ευρώπη η διαβάθμιση PEGI 18 αφορά αποκλειστικά ενήλικο κοινό.

Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του ESRB, το παιχνίδι περιλαμβάνει έντονη βία, αιματοχυσία, χρήση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών, ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών, γυμνό, έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο και σκληρή γλώσσα. Οι παίκτες του παιχνιδιού μπορούν να συμμετέχουν σε ένοπλες συγκρούσεις, να κλέβουν αυτοκίνητα και να εκτελούν αποστολές που συνδέονται ευθέως με εγκληματικές δραστηριότητες.

Παρά το περιεχόμενό του, το GTA VI αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Η κυκλοφορία του, έπειτα από 13 χρόνια αναμονής από τον προηγούμενο τίτλο της σειράς, προκάλεσε πραγματική φρενίτιδα, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 3,79 δισ. δολάρια μέσα στις πρώτες 24 ώρες.

Σύμφωνα με το Reuters, εργαζόμενοι πήραν άδειες μετ' αποδοχών για να αφιερώσουν χρόνο στο παιχνίδι, ενώ άλλοι προχώρησαν σε χιουμοριστικές «συμφωνίες» με τους συντρόφους τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν πολλές ώρες παιχνιδιού χωρίς διακοπές.

{https://www.youtube.com/watch?v=ULi-chfgFYo}

Διεθνείς διαστάσεις πήρε η γκάφα Μητσοτάκη με το GTA VI

Το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, προκαλώντας διεθνές δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και αρνητικά σχόλια. Με την υπόθεση ασχολήθηκαν, μεταξύ άλλων, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, το ιταλικό ANSA και η εφημερίδα La Repubblica, αναδεικνύοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του Έλληνα πρωθυπουργού στο GTA VI.

Ο Γιάννης Λοβέρδος συμφωνεί για τη γκάφα Μητσοτάκη με το GTA 6

Θέση για την αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το GTA 6 και την αγορά του από παππούδες και γιαγιάδες στα εγγόνια τους πήρε με δηλώσεις του ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο MEGA.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για την ανάρτηση του πρωθυπουργού για το GTA 6 τόνισε πως όσα είπε είναι μια γκάφα καθώς το παιχνίδι αυτό έχει σήμανση πως είναι ακατάλληλο για ανηλίκους, καθώς έχει πολλές σκηνές βίας και ακραίας παραβατικότητας που δεν είναι καλό για τα παιδιά.

«Συμφωνώ μαζί σας, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου εκεί θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αυτό. Δεν ξέρω πως παρασύρθηκε, πως έγινε και πως βγήκε αυτό. Το GTA είναι ένα παιχνίδι που δεν πρέπει να πωλείται στα παιδιά» ανέφερε.

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός «διαφημίζει» βιντεοπαιχνίδι που απαγορεύεται σε ανηλίκους για να ακολουθήσει το trend

«Το πόσο ρηχή είναι η κυβερνητική πολιτική, δεν χρειαζόμασταν αποδείξεις.

Η επικοινωνία είναι πάντα προτιμότερη από την ουσία για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας: «Σήμερα ο Πρωθυπουργός με το βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφημίζει το επίδομα στους συνταξιούχους απευθυνόμενος στα εγγόνια τους, που πια θα μπορούν να ζητήσουν δώρο το Grand Theft Auto, όπως λέει.

Το βιντεοπαιχνίδι GTA VI έχει λάβει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18, που σημαίνει ότι δεν συνιστάται για άτομα κάτω των 18 ετών λόγω έντονης βίας, χυδαίας γλώσσας, ναρκωτικών κλπ. Έχει μάλιστα απασχολήσει έντονα τις υπηρεσίες της ΕΕ η φρενίτιδα με αυτό το βιντεοπαιχνίδι.

Ο κ. Γεωργιάδης που έξαλλος αναφωνούσε προ ημερών πως «το ΠΑΣΟΚ άφησε απροστάτευτα τα Ελληνόπουλα στους κινδύνους του διαδικτύου», γιατί πρότεινε ηλικιακή αναλογικότητα στην απαγόρευση των ανηλίκων από τη χρήση των social media, πώς νιώθει για τον Πρωθυπουργό του, που διαφημίζει εμμέσως αυτό το βιντεοπαιχνίδι απλά και μόνο για να ακολουθήσει το trend;»

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid02a6hKwXzGkrotVd3yWrrUaQReYEaNfe5FsqeT5SgAVTsWTf9BNAFU5aBm81FjBFUCl}

ΚΚΕ: Στο GTA η ληστεία είναι παιχνίδι, στην πραγματική ζωή η λεηλασία των συντάξεων είναι κυβερνητική πολιτική

«Οι συνταξιούχοι δεν ζητούν χαρτζιλίκι από τον κ. Μητσοτάκη, απαιτούν πίσω όσα τους έχουν κλέψει, τουλάχιστον την 13η και τη 14η σύνταξή τους! Μπορεί στο GTA η ληστεία να είναι παιχνίδι, όμως στην πραγματική ζωή, η λεηλασία των συντάξεων είναι κυβερνητική πολιτική», υπογράμμισε το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

{https://x.com/gt_kke/status/2123795552185774397}

Δούρου προς παππούδες και γιαγιάδες: Μην πάρετε το παιχνίδι, είναι μόνο για ενήλικες

Η Ρένα Δούρου απάντησε στο βίντεο του πρωθυπουργού, επιστρατεύοντας το ίδιο το GTA VI για να του επιστρέψει τη σάτιρα. Με ένα αιχμηρό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αντιπαρέβαλε το γνωστό διαδικτυακό meme των «13 χρόνων αναμονής» για την κυκλοφορία του παιχνιδιού με τα σενάρια περί πολιτικού τέλους του κόμματος.

Συγκεκριμένα, η Ρένα Δούρου αξιοποίησε τη μακρά αναμονή για το GTA VI, κάνοντας έναν παραλληλισμό με όσους προεξοφλούσαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο πριν από την κυκλοφορία του παιχνιδιού.

«Κάποιοι έλεγαν ότι μέχρι να βγει το GTA VI ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και έχει τις δικές του αποστολές. Και οι αποστολές είναι για όλους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για την πολιτική παρουσία και τις επιδιώξεις του κόμματος.

«Μην πάρετε το GTA VI, αφήστε τι λέει ο πρωθυπουργός, είναι μόνο για ενήλικες», κλείνει το βίντεο η Ρένα Δούρου, απευθυνόμενη προς παππούδες και γιαγιάδες.

{https://www.facebook.com/reel/1718839206240315}

Βελόπουλος: Το παιχνίδι προωθεί δολοφονίες και ληστείες

«Ο πρωθυπουργός που «δολοφόνησε» τα όνειρα των συνταξιούχων και την ελπίδα των γονιών, τώρα δίνει 400 € στους συνταξιούχους που λήστεψε με την φτωχοποίηση και τη μείωση συντάξεων, για να κάνουν «δώρο» στα εγγόνια τους το παιχνίδι που «προωθεί» δολοφονίες και ληστείες, ενώ οι γονείς τους δεν έχουν χρήματα λόγω της οικονομικής πολιτικής του να αγοράσουν ούτε τρόφιμα!

Το λες και παράνοια…», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

{https://www.facebook.com/filoivelopoulou.velopoulos/posts/pfbid02qymrWqRUdCMsyMp3NguarZxsrBXpu1yHoSNB2wFPcDGrdQXy7UC95U8Th7MPbic4l}