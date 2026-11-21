Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή της.

Κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την αναφορά του στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto 6 (GTA 6), με αφορμή την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους, άσκησε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Σε ανάρτησή της το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, η Άννα Διαμαντοπούλου έθεσε ζητήματα που αφορούν τόσο την προστασία των ανηλίκων από το ακατάλληλο ψηφιακό περιεχόμενο όσο και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επικοινωνεί τις οικονομικές παροχές προς τους συνταξιούχους.

Η ίδια διατύπωσε τρεις βασικές ενστάσεις, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη αναφορά του πρωθυπουργού δημιουργεί αντιφάσεις σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική για την προστασία των παιδιών, υποβαθμίζει τις πραγματικές οικονομικές ανάγκες των ηλικιωμένων και εξυπηρετεί επικοινωνιακές σκοπιμότητες.

{https://www.facebook.com/anna.diamantopoulou/posts/pfbid0RSL5e1px1QoLE9arfExXx1WQkyQdgfUDDwk6AC9GzM6cj2V6DD74zGEduPuJVbtml}

Αναλυτικά:

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«Grand Theft Auto: «Κλοπή αυτοκινήτου μεγάλης αξίας». Το δώρο που προτείνει ο Πρωθυπουργός για τα εγγόνια!

Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να συνδέσει την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους με την αγορά του GTA 6 για τα εγγόνια τους. Τρεις παρατηρήσεις.

1. Και η προστασία των παιδιών;

Το GTA είναι μια σειρά παιχνιδιών με βία, εγκληματικότητα, ναρκωτικά και σεξουαλικό περιεχόμενο. Το προηγούμενο παιχνίδι, GTA 5, έχει επίσημη ταξινόμηση PEGI 18: κατάλληλο μόνο για ενήλικες.

Μόλις πριν από έναν μήνα, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε νόμο για την προστασία των ανηλίκων από τους ψηφιακούς κινδύνους, με περιορισμούς στην πρόσβασή τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Τόσο γρήγορα πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων το πνεύμα του νόμου που η ίδια ψήφισε;

2. Οι συνταξιούχοι ζουν σε άλλη πραγματικότητα.

Για πολλούς ηλικιωμένους, τα 400 ευρώ σημαίνουν φάρμακα, λογαριασμούς, τρόφιμα. Είναι μια αναγκαία οικονομική ανάσα. Η παρουσίασή τους ως χαρτζιλίκι για παιχνίδια δείχνει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική επικοινωνία και τις πραγματικές ανάγκες τους.

3. Επικοινωνία με κάθε κόστος.

Η επιλογή του GTA δεν είναι τυχαία. Ένα παγκόσμιο εμπορικό φαινόμενο, με τεράστια απήχηση στους νέους. Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να μπει στον κόσμο τους, να γίνει viral, να κερδίσει likes. Όλα υπολογισμένα επικοινωνιακά.

Η πολιτική ευθύνη δεν είναι παιχνίδι!».