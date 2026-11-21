Η ηλιοφάνεια και ο καλός καιρός στην Αθήνα συνέβαλαν στην αυξημένη κίνηση στο κέντρο, με πολλούς να συνδυάζουν τη βόλτα τους με την επίσκεψη στα εμπορικά καταστήματα.

Σε ρυθμούς Black Friday κινείται ήδη η εμπορική αγορά της Αθήνας, με την Ερμού και τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους να κατακλύζονται από καταναλωτές που αναζητούν ευκαιρίες και προσφορές ενόψει της μεγάλης εκπτωτικής περιόδου.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, η εικόνα στο κέντρο της πρωτεύουσας ήταν ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης, καθώς πλήθος κόσμου επισκέφθηκε τα καταστήματα, αξιοποιώντας τις πρώτες προσφορές της Black Week. Οι εικόνες του Orange Press Agency αποτυπώνουν την κοσμοσυρροή στην οδό Ερμού, όπου καταναλωτές περιηγούνται στις βιτρίνες, συγκρίνουν τιμές και πραγματοποιούν τις πρώτες αγορές τους.

Αρκετοί έχουν ήδη ξεκινήσει τις αγορές τους, κρατώντας σακούλες από τα καταστήματα, ενώ άλλοι επιλέγουν να κάνουν πρώτα έρευνα αγοράς, προκειμένου να εντοπίσουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές πριν από την κορύφωση των εκπτώσεων.

Η κινητικότητα αυτή συνδέεται και με την εκτίμηση ότι ορισμένες επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις τιμών, με αποτέλεσμα αρκετοί καταναλωτές να μην περιμένουν απαραίτητα την επίσημη Black Friday για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Παράλληλα, η αυξημένη προσέλευση δημιουργεί ανησυχία σε όσους θέλουν να προλάβουν διαθέσιμα προϊόντα πριν εξαντληθούν τα αποθέματα.

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Black Friday και Black Week: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Καθώς οι προσφορές εντείνονται και η εμπορική κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος απευθύνουν συστάσεις προς το αγοραστικό κοινό, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην αποφυγή παραπλανητικών εκπτώσεων.

Το βασικό μήνυμα των δύο φορέων είναι ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να παρασύρονται από την αίσθηση του επείγοντος που δημιουργούν οι προσφορές περιορισμένης διάρκειας. Αντίθετα, είναι σημαντικό να συγκρίνουν τιμές, να ελέγχουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και να αξιολογούν εάν η έκπτωση ανταποκρίνεται σε πραγματικό οικονομικό όφελος.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς πριν από την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας θα πρέπει να ελέγχεται η αξιοπιστία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ιστοσελίδα οφείλει να διαθέτει σαφή στοιχεία για την επιχείρηση, όπως επωνυμία, φυσική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και όρους συναλλαγής.

Οι καταναλωτές καλούνται να αποφεύγουν ανώνυμες ιστοσελίδες και προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την ταυτότητα του πωλητή.

Πώς θα καταλάβετε αν μια έκπτωση είναι πραγματική

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που επισημαίνουν οι αρμόδιοι φορείς αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι μειώσεις τιμών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όταν μια επιχείρηση ανακοινώνει έκπτωση, ως τιμή αναφοράς πρέπει να εμφανίζεται η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση επιτρέπει στους καταναλωτές να διαπιστώνουν εάν το ποσοστό έκπτωσης ανταποκρίνεται σε πραγματική μείωση ή εάν η αρχική τιμή έχει χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δημιουργεί παραπλανητική εικόνα για το ύψος της προσφοράς.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η σύγκριση των τιμών σε περισσότερα καταστήματα, αλλά και ο έλεγχος του συνολικού κόστους της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών και των ενδεχόμενων πρόσθετων χρεώσεων.

Προσοχή στις ηλεκτρονικές πληρωμές και στις παραδόσεις

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος των όρων αποστολής και παράδοσης των προϊόντων. Πριν από την παραγγελία, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για τον εκτιμώμενο χρόνο παραλαβής, καθώς και για το ενδεχόμενο πρόσθετων εξόδων.

Οι δύο φορείς συνιστούν τη χρήση ασφαλών μεθόδων πληρωμής και προειδοποιούν για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν ύποπτοι σύνδεσμοι και μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να μην καταχωρίζονται τραπεζικά στοιχεία σε ιστοσελίδες αμφίβολης αξιοπιστίας ή μέσω συνδέσμων που αποστέλλονται με ανεπιβεβαίωτα μηνύματα.

Παράλληλα, οι καταναλωτές καλό είναι να διατηρούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της συναλλαγής, όπως την επιβεβαίωση της παραγγελίας, την απόδειξη πληρωμής και την ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον πωλητή. Τα συγκεκριμένα στοιχεία μπορεί να αποδειχθούν απαραίτητα σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή αμφισβήτησης μιας αγοράς.

Επιστροφές προϊόντων: Τι ισχύει για τις ηλεκτρονικές και τις αγορές στα καταστήματα

Ένα ακόμη ζήτημα που χρειάζεται προσοχή κατά την περίοδο της Black Friday αφορά το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων.

Για τις αγορές από απόσταση, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος ή τηλεφωνικής παραγγελίας, ο καταναλωτής διαθέτει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του.

Ωστόσο, το κόστος επιστροφής μπορεί να επιβαρύνει τον ίδιο τον καταναλωτή, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση από τον προμηθευτή.

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τις αγορές που πραγματοποιούνται σε φυσικά καταστήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό, η δυνατότητα αλλαγής ή επιστροφής εξαρτάται από την πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση και όχι από ένα γενικό δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.

Επομένως, πριν από την ολοκλήρωση μιας αγοράς, είναι σημαντικό να έχουν διευκρινιστεί οι όροι επιστροφής και αλλαγής.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι καταναλωτές σε περίπτωση προβλήματος

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά με μια επιχείρηση, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στους αρμόδιους φορείς για την εξωδικαστική επίλυσή της.

Για αγορές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αναφορά στον Συνήγορο του Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.synigoroskatanaloti.gr.

Για διασυνοριακές αγορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε χώρες όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούν να απευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος, μέσω της ιστοσελίδας www.eccgreece.gr.

Η Black Friday αποτελεί μια περίοδο σημαντικών εμπορικών προσφορών, ωστόσο η αυξημένη καταναλωτική κινητικότητα απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Η σύγκριση τιμών, η επαλήθευση της αξιοπιστίας των καταστημάτων και η γνώση των δικαιωμάτων επιστροφής αποτελούν βασικές προϋποθέσεις, ώστε οι αγορές να είναι πραγματικά συμφέρουσες και ασφαλείς.