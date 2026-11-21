Προπονήθηκαν κανονικά οι Πάλμερ – Μπράουν και Σαλάχ – Εντίν.

Την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκλήρωσε το Σάββατο 21/11 ο Παναθηναϊκός. Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ανάπτυξης, τακτική και παιχνίδι σε μικρούς χώρους. Προπονήθηκαν κανονικά οι Πάλμερ – Μπράουν και Σαλάχ – Εντίν.

Μετά από το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή. Αναλυτικά, την 24άδα απαρτίζουν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

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