Ξεκούρασε βασικούς παίκτες ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Πιό εύκολα απ΄ότι δείχνει το τελικό σκορ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο Telekom Center Athens με 78-73 του Κολοσσού Ρόδου, για την 7η αγωνιστική της GBL, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να χρησιμοποιεί αρκετούς παίκτες, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει στην δράση και τον Κώστα Σλούκα να συμπληρώνει 200 εμφανίσεις με την πράσινη φανέλα.

Με εκτεταμένο rotation και σημαντική δημιουργικότητα από τους Σλούκα και Κέντριν Ναν, οι γηπεδούχοι έφθασαν με σχετική άνεση στην νίκη, ενώ ο Ρογκαβόπουλος έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς σε σχεδόν 23 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 14 πόντους.

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Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς έχουν μπροστά τους την δύσκολη εκτός έδρας «διαβολοβδομάδα» στην EuroLeague, καθώς θα παίξουν διαδοχικά με την Βίρτους στην Μπολόνια (17/11, 22:00) και με την Ζάλγκιρις στο Κάουνας (19/11, 20:00).