Από την πυρκαγιά το εσωτερικό του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές, με σημαντικό μέρος του εκκλησιαστικού εξοπλισμού να καταστρέφεται.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό βανδαλισμού και ιεροσυλίας αποκαλύφθηκε στα Καστέλλια Φωκίδας, όπου άγνωστοι εισέβαλαν στο ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη, στο Παλιό Καστέλι, αφαίρεσαν τις ιερές εικόνες από το τέμπλο και έβαλαν φωτιά στο εσωτερικό του ναού, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με το LamiaReport, οι δράστες δεν περιορίστηκαν στην αφαίρεση των θρησκευτικών αντικειμένων, αλλά φέρονται να συγκέντρωσαν τις εικόνες, τον σταυρό με τον Εσταυρωμένο, καθώς και τις κουρτίνες, στο κέντρο της εκκλησίας και στη συνέχεια να τους έβαλαν φωτιά.

Η καταστροφή έγινε αντιληπτή όταν μία νεαρή γυναίκα που περνούσε από την περιοχή επισκέφθηκε τον ναό και αντίκρισε το εσωτερικό του σχεδόν κατεστραμμένο. Η εικόνα που παρουσίαζε το εκκλησάκι ήταν αποκαρδιωτική, με τους τοίχους και την οροφή να έχουν μαυρίσει από τους καπνούς και το δάπεδο να είναι γεμάτο στάχτες και αποκαΐδια.

{https://www.tiktok.com/@lamiareport.gr/video/7708041705978678531}

Από την πυρκαγιά το εσωτερικό του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές, με σημαντικό μέρος του εκκλησιαστικού εξοπλισμού να καταστρέφεται.

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Ο τρόπος με τον οποίο ενήργησαν οι δράστες προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς τα αντικείμενα φαίνεται πως συγκεντρώθηκαν σκόπιμα σε ένα σημείο πριν πυρποληθούν.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίων, Αχιλλέας Αγαπητός, εξέφρασε την έκπληξή του για την καταστροφή, επισημαίνοντας ότι στο εκκλησάκι δεν υπήρχαν χρήματα ή αντικείμενα μεγάλης οικονομικής αξίας.

Όπως ανέφερε, ο ναός λειτουργεί μόλις μία φορά τον χρόνο, τον Αύγουστο, γεγονός που δημιουργεί ακόμη περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τον σκοπό της εισβολής.

«Μας κάνει φοβερή εντύπωση ποιος μπορεί να προέβη σε μια τέτοια αποτρόπαια κίνηση. Η εκκλησία δεν είχε μέσα χρήματα, λειτουργεί μία φορά τον χρόνο, τον Αύγουστο. Κάποιος μπήκε μέσα, έβγαλε τις εικόνες και τις έκαψε στο κέντρο της εκκλησίας μαζί με τα εξαπτέρυγα», ανέφερε χαρακτηριστικά.