Ένα χωριό που διατηρεί μέχρι και σήμερα τον αυθεντικό του χαρακτήρα και την ατμόσφαιρα ηρεμίας που προσφέρει σε κάθε επισκέπτη.

Η Φωκίδα ανήκει ανάμεσα σε εκείνους τους προορισμούς που βρίσκονται αρκετά κοντά στην Αθήνα και αξίζει να ανακαλύψει κανείς. Αποτελείτε από χωριά που διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα και ξεχωρίζουν είτε για το φυσικό τους περιβάλλον είτε για την ιστορία τους.

Ένα από αυτά τα χωριά είναι και τα Καστέλλια, ένας οικισμός που ξεχωρίζει για το τοπίο και τη θέση του ανάμεσα στα βουνά της περιοχής.

Σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την Αθήνα, αποτελεί μία ενδιαφέρουσα επιλογή για μία σύντομη εκδρομή, με σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος και όμορφες εικόνες να θυμίζουν πίνακα ζωγραφικής.

Καστέλλια: Μία βόλτα στο ημιορεινό χωριό της Φωκίδας

Το χωριό Καστέλλια είναι χτισμένο στους πρόποδες της Γκιώνας και της Οίτης, σε υψόμετρο 450 μέτρων και απέχει από την Αθήνα περίπου 194 χιλιόμετρα, μία απόσταση που καλύπτεται μέσα σε περίπου 2,5 ώρες οδικώς.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η Γραβιά, αλλά και σημαντικά ιστορικά σημεία της ευρύτερης περιοχής.

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Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες η ονομασία του χωριού συνδέεται με την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Το «Καστέλλι» προέρχεται από τη λατινική λέξη castellum, που σημαίνει μικρό φρούριο ή οχυρωμένος πύργος.

Λέγεται, ότι ο αρχικός οικισμός αναπτύχθηκε την εποχή της Φραγκοκρατίας, με τα κατάλοιπα του αρχικού οικισμού να βρίσκονται σήμερα στην περιοχή Παλιοκαστέλλι.

Ξεχωριστή θέση στην ταυτότητα του χωριού έχουν οι εκκλησίες του, που αποτελούν σημείο αναφοράς τόσο για την ιστορία όσο και την θρησκευτική παράδοση του τόπου. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ενώ στην περιοχή μπορεί να εντοπίσει μικρότερους, μεγαλύτερους ναούς, αλλά και ξωκλήσια.

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Παράλληλα, το χωριό συνδέεται και με την Επανάσταση του 1821, καθώς οι ντόπιοι φαίνεται πως συμμετείχαν στη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς.

Αυτό που ξεχωρίζει στα Καστέλλια είναι το φυσικό τοπίο που τα περιβάλλει, με την καταπράσινη κοιλάδα και τα βουνά της περιοχής, να δημιουργούν ένα όμορφο σκηνικό. Ο οικισμός διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, με γειτονιές, σπίτια και αυλές που δένουν αρμονικά με το περιβάλλον.

Τα Καστέλλια, λοιπόν, αποτελούν μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους θέλουν να γνωρίσουν μια διαφορετική πλευρά της Φωκίδας, συνδυάζοντας τη βόλτα στη φύση με την ιστορία και την τοπική παράδοση.

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