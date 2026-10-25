Αν και η 28η Οκτωβρίου για φέτος έρχεται Τετάρτη, αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα σε κοντινούς προορισμούς από την Αθήνα.

Φέτος, η 28η Οκτωβρίου έρχεται μεσοβδόμαδα και συγκεκριμένα Τετάρτη, γεγονός που δυσκολεύει τον προγραμματισμό μιας σύντομης εκδρομής.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και την τελευταία στιγμή, υπάρχει η δυνατότητα να απομακρυνθείτε από την Αθήνα και να απολαύσετε την εκδρομή σας σε μέρη που μοιάζουν να βρίσκονται πολύ πιο μακριά από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Ένας τέτοιος τόπος είναι και η Πάρνηθα, το βουνό που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα και φιλοξενεί μία ιδιαίτερη ομορφιά, ιστορία και ένα φυσικό τοπίο με φόντο το λεκανοπέδιο.

28η Οκτωβρίου στην Πάρνηθα

Η Πάρνηθα αποτελεί έναν εξαιρετικό προορισμό για μία φθινοπωρινή εκδρομή την 28η Οκτωβρίου, καθώς συνδυάζει τη φυσική ομορφιά, την ηρεμία και την ευκαιρία για περίπατο και χαλάρωση μέσα στη φύση.

Το επιβλητικό βουνό, το δάσος και τα μονοπάτια του με τον καθαρό αέρα, προσφέρουν όλες τις απαραίτητες συνθήκες για όμορφες οικογενειακές στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιλογή της Πάρνηθας για μία εκδρομή στην εθνική επέτειο αποτελεί μία ευκαιρία να γιορτάσετε την ημέρα με έναν διαφορετικό τρόπο, ενώ μπορείτε να φτάσετε εύκολα εκεί, αφού πρώτα παρακολουθήσετε τις μεγάλες παρελάσεις.

Στο βουνό φιλοξενούνται δύο γνωστά ορειβατικά καταφύγια, το Μπάφι και το Φλαμπούρι, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με θέα την Αθήνα.

Ιδιαίτερα το Μπάφι, είναι γνωστό για τα μαγειρευτά φαγητά του, τη φασολάδα, τις μακαρονάδες, τα γλυκά του και τη ζεστή σοκολάτα που γίνονται μέρος μιας ολοκληρωμένης εκδρομής.

Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.161 μέτρων, στην καρδιά του βουνού, ωστόσο μπορείτε να φτάσετε μέχρι εκεί με το αυτοκίνητο, χωρίς να χρειαστεί να ακολουθήσετε κάποιο μονοπάτι πεζοπορίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=H6Zhd0wHYvc}

Στα τέλη Οκτωβρίου μπορεί να έχει αρκετό κρύο, ομίχλη ή βροχή στο βουνό, και γι’ αυτό το λόγο χρειάζονται ζεστά ρούχα και καλή διάθεση για να απολαύσετε την εκδρομή σας. Αν είστε τυχεροί μπορεί να απολαύσετε το μεγαλείο της φύσης από πολύ κοντά, καθώς ελάφια και αλεπούδες κάνουν συχνά την εμφάνισή τους, καθώς έχουν εξοικειωθεί με την παρουσία των ανθρώπων γύρω τους.

Ένα από τα πιο ενδιαφέρονται στοιχεία για την απόδραση, έγκειται στο γεγονός ότι η Πάρνηθα βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα από την Αθήνα, ενώ για να φτάσετε στο Μπάφι θα χρειαστεί να οδηγήσετε περίπου 45 λεπτά.

Οι λάτρεις της φύσης μπορούν να αξιοποιήσουν την ημέρα για έναν χαλαρό περίπατο στο βουνό, να εξερευνήσουν τις διαδρομές μέσα στο δάσος και να απολαύσουν τη θέα προς το λεκανοπέδιο Αττικής από ψηλά.

Εάν, λοιπόν, αναζητάτε μία ιδέα για μία σύντομη απόδραση για την 28η Οκτωβρίου, χωρίς πολύωρη οδήγηση και ιδιαίτερο προγραμματισμό, η Πάρνηθα αποτελεί μία επιλογή που αξίζει να προσθέσετε στη λίστα σας.

Σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα, το βουνί προσφέρει την ευκαιρία για μία φθινοπωρινή εκδρομή, με όμορφες εικόνες, καθαρό αέρα και ζεστό φαγητό με φόντο το «παγωμένο» τοπίο του Οκτωβρίου.