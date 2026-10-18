Δύο προορισμοί κοντά στην Αθήνα, που αξίζει να επισκεφθείτε μέσα στο φθινόπωρο.

Η ημέρα της 28ης Οκτωβρίου αποτελούσε ανέκαθεν μία ημέρα μνήμης για την Ελλάδα, αλλά και μία ιδανική ευκαιρία για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Αν και φέτος πέφτει μεσοβδόμαδα, δηλαδή Τετάρτη, η εθνική επέτειος έρχεται μέσα σε μία από τις πιο γοητευτικές εποχές του χρόνου, με τον Οκτώβριο να θεωρείται ο ιδανικός μήνας για σύντομες εξορμήσεις στη φύση, σε ιδιαίτερους προορισμούς με όμορφα τοπία.

Η ιδανική επιλογή είναι να ταξιδέψετε σε μέρη που συνδυάζουν τη φυσική ομορφιά με την πλούσια ιστορία που συνδέεται με την περίοδο της Κατοχής και τα γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου.

Δύο προορισμοί που αξίζει να επισκεφθείτε την 28η Οκτωβρίου

Δίστομο – Ένας προορισμός με ιδιαίτερη ιστορία

Σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από την Αθήνα, το Δίστομο Βοιωτίας, αποτελεί έναν προορισμό που αξίζει να επισκεφθείτε, ιδιαίτερα αν θέλετε να συνδυάσετε μία φθινοπωρινή εκδρομή με τη μνήμη και την ιστορία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το χωριό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σφαγή της 10ης Ιουνίου 1944, όταν οι γερμανικές δυνάμεις της κατοχής δολοφόνησαν εκατοντάδες κατοίκους αφήνοντας πίσω τους μια «μαύρη» σελίδα της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Σήμερα, το Μαυσωλείο και το Μουσείο Θυμάτων αποτελούν σημαντικά σημεία αναφοράς για όσους θέλουν να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του τόπου.

Πέρα από την ιστορική του σημασία, το Δίστομο ξεχωρίζει για την ομορφιά του τοπίου που το περιβάλλει. Στους πρόποδες του Παρνασσού, κοντά στον Κορινθιακό κόλπο προσφέρει όμορφα σημεία που αξίζει να ανακαλύψετε.

Η φθινοπωρινή ατμόσφαιρα, και το φυσικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για μια σύντομη απόδραση μακριά από την πόλη, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=oNRFwBWo6Ig&list=RDoNRFwBWo6Ig&start_radio=1}

Καλάβρυτα – Μία φθινοπωρινή απόδραση με πλούσια ιστορία

Τα Καλάβρυτα αποτελούν έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου και απλώνονται σε απόσταση 200 χιλιομέτρων από την Αθήνα.

Η περιοχή συνδέεται με μερικά σημαντικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 έως το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, στις 13 Δεκεμβρίου 1943, όταν οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής εκτέλεσαν εκατοντάδες άνδρες και αγόρια. Το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και ο Τόπος

Εκτέλεσης αποτελούν σημεία που αξίζει να επισκεφθείτε, για να γνωρίσετε την ιστορία της πόλης.

Τα Καλάβρυτα, είναι χτισμένα μέσα σε ένα εντυπωσιακό ορεινό τοπίο, η πόλη περιβάλλεται από τις πλαγιές του Χελμού, διαδρομές μέσα στη φύση και χρώματα που προσαρμόζονται σε κάθε εποχή του χρόνου.

Ο Οκτώβριος, ίσως, και να θεωρείται ένας από τους καταλληλότερους μήνες για να ανακαλύψετε τη διαφορετική πλευρά των Καλαβρύτων, με τα φθινοπωρινά χρώματα να απλώνονται στις πλαγιές, τα παραδοσιακά καταστήματα να προσφέρουν τοπικές γεύσεις και τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο να χαρίζει μια ξεχωριστή διαδρομή μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού.

{https://www.youtube.com/watch?v=JjrdqkwDsA4}