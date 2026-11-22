Νέα στοιχεία για την πολύκροτη εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν έρχονται στο φως, σχεδόν 20 χρόνια μετά την εξαφάνισή της στην Πορτογαλία.

Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο για μία από τις πιο γνωστές και ανεξιχνίαστες υποθέσεις εξαφάνισης παιδιού παγκοσμίως, αυτή της μικρής Μαντλίν ΜακΚαν, η οποία εξαφανίστηκε τον Μάιο του 2007 από τουριστικό συγκρότημα στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Mail on Sunday, ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο οποίος αποτελεί τον βασικό ύποπτο των γερμανικών αρχών, φέρεται να είχε ομολογήσει σε συγκρατούμενό του ότι απήγαγε και σκότωσε ένα «μικρό ξανθό κορίτσι».

Την αποκάλυψη κάνει ο 52χρονος Λαουρέντσιου Κοντίν, ο οποίος υποστηρίζει ότι άκουσε την ιστορία από τον ίδιο τον Μπρίκνερ, όταν οι δύο άνδρες κρατούνταν στην ίδια φυλακή κοντά στο Ανόβερο της Γερμανίας, το 2019.

Η μαρτυρία του Κοντίν περιήλθε επισήμως στα χέρια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Γερμανίας (BKA) τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο ίδιος κατέθεσε όσα ισχυρίζεται ότι του είχε εκμυστηρευτεί ο πρώην συγκρατούμενός του.

«Βρήκα ένα μικρό ξανθό κορίτσι που κοιμόταν»

Σύμφωνα με όσα περιγράφει ο Κοντίν, ο Μπρίκνερ τού είχε αφηγηθεί ότι εισέβαλε σε τουριστικό κατάλυμα στην Πράια ντα Λουζ, αναζητώντας χρήματα και κοσμήματα.

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Ωστόσο, αντί για πολύτιμα αντικείμενα, φέρεται να βρήκε ένα μικρό ξανθό κορίτσι που κοιμόταν.

«Μου είπε ότι έψαχνε για χρήματα, αλλά βρήκε μόνο ένα μικρό ξανθό κορίτσι που κοιμόταν», φέρεται να δήλωσε ο Κοντίν στη βρετανική εφημερίδα.

Όπως υποστηρίζει, ο Μπρίκνερ τού περιέγραψε ότι πήρε το παιδί και απομακρύνθηκε με το τροχόσπιτό του, οδηγώντας για περίπου 45 λεπτά.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη μαρτυρία, σταμάτησε σε απομονωμένο σημείο και κακοποίησε σεξουαλικά το κορίτσι.

Ο Κοντίν ισχυρίζεται ότι ο Μπρίκνερ πανικοβλήθηκε όταν είδε μπλε φώτα, καθώς πίστεψε ότι η αστυνομία αναζητούσε το παιδί. Τότε, σύμφωνα με όσα φέρεται να του εκμυστηρεύτηκε, το σκότωσε.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο μάρτυρας έδωσε στις γερμανικές αρχές και λεπτομερή περιγραφή του φερόμενου τρόπου θανάτου του παιδιού, ωστόσο επέλεξε να μην τη δημοσιοποιήσει.

Η ερώτηση για το DNA σε παράθυρο που προκάλεσε υποψίες

Στην κατάθεσή του, ο Κοντίν περιγράφει και μία ακόμη συνομιλία που, όπως υποστηρίζει, είχε με τον Μπρίκνερ μέσα στη φυλακή.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο Γερμανός τον είχε ρωτήσει εάν η αστυνομία θα μπορούσε να εντοπίσει το DNA του σε ένα παράθυρο, από το οποίο φέρεται να είχε διαφύγει κρατώντας ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά του.

Όταν ο Κοντίν τον ρώτησε τι είχε συμβεί, εκείνος φέρεται να του είπε ότι είχε μπει σε ένα διαμέρισμα αναζητώντας χρήματα, αλλά βρήκε μόνο ένα κορίτσι που κοιμόταν.

Ο 52χρονος παραδέχεται ότι αρχικά δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στις συγκεκριμένες αφηγήσεις, θεωρώντας ότι ο συγκρατούμενός του ενδεχομένως απλώς καυχιόταν.

Ωστόσο, η στάση του άλλαξε το 2020, όταν οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Μπρίκνερ αποτελούσε τον βασικό ύποπτο για την εξαφάνιση της Μαντλίν.

«Νόμιζα ότι ήταν απλώς μια ιστορία για να καυχηθεί. Τώρα, όμως, πιστεύω ότι είναι αλήθεια», φέρεται να δήλωσε.

Οι έρευνες στη νότια Πορτογαλία χωρίς σημαντικά ευρήματα

Επτά μήνες μετά την κατάθεση του Κοντίν, Γερμανοί ερευνητές και Πορτογάλοι αστυνομικοί πραγματοποίησαν νέες έρευνες σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στο Λάγκος, στη νότια Πορτογαλία.

Η επιχείρηση διήρκεσε τρεις ημέρες και επικεντρώθηκε σε έκταση που βρίσκεται περίπου έξι χιλιόμετρα από το τουριστικό συγκρότημα Ocean Club, όπου διέμενε η οικογένεια ΜακΚαν την περίοδο της εξαφάνισης.

Η περιοχή βρίσκεται επίσης κοντά σε ένα παράπηγμα στο οποίο είχε ζήσει στο παρελθόν ο Μπρίκνερ. Παρά την κινητοποίηση των αρχών, οι έρευνες δεν οδήγησαν στον εντοπισμό σημαντικών στοιχείων.

Ο Μπρίκνερ παραδέχθηκε ότι βρισκόταν κοντά στο Ocean Club

Ένα ακόμη στοιχείο που αναφέρεται στο δημοσίευμα της Mail on Sunday αφορά την παρουσία του Μπρίκνερ στην περιοχή τη νύχτα της εξαφάνισης.

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο ίδιος στη βρετανική εφημερίδα τον Σεπτέμβριο, βρισκόταν σε απόσταση περίπου 137 μέτρων από το τουριστικό συγκρότημα Ocean Club τη νύχτα της 3ης Μαΐου 2007.

Οι γερμανικές αρχές είχαν υποστηρίξει και στο παρελθόν ότι δεδομένα κινητής τηλεφωνίας τον τοποθετούσαν στην ευρύτερη περιοχή κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος, ωστόσο, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της μικρής Βρετανίδας.

Το παρελθόν του βασικού υπόπτου και η αποφυλάκισή του

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ έχει καταδικαστεί για τον βιασμό 72χρονης Αμερικανίδας τουρίστριας στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, το 2005. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε καταδικαστεί σε επταετή κάθειρξη. Αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, αφού ολοκλήρωσε την ποινή του.

Το 2024 είχε βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για άλλα σεξουαλικά αδικήματα που φέρονταν να είχαν διαπραχθεί στην Πορτογαλία, μεταξύ των οποίων βιασμός και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Ωστόσο, αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες στη συγκεκριμένη δίκη.

Παρά το γεγονός ότι παραμένει ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση ΜακΚαν, δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την εξαφάνιση ή τον θάνατο της μικρής.

Η εξαφάνιση της Μαντλίν που συγκλόνισε τον κόσμο

Η Μαντλίν ΜακΚαν εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου 2007, όταν ήταν μόλις τριών ετών, κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας.

Το κορίτσι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η οικογένειά της, ενώ οι γονείς της, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, είχαν βγει για δείπνο σε κοντινό εστιατόριο μαζί με φίλους τους.

Όταν επέστρεψαν για να ελέγξουν τα παιδιά, διαπίστωσαν ότι η Μαντλίν είχε εξαφανιστεί. Η υπόθεση προκάλεσε τεράστια διεθνή κινητοποίηση, με αστυνομικές αρχές από διαφορετικές χώρες να συμμετέχουν στις έρευνες.

Το 2020, οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θεωρούν τον Κρίστιαν Μπρίκνερ βασικό ύποπτο και εκτίμησαν ότι η μικρή Μαντλίν είναι νεκρή, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί η σορός της.

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την εξαφάνισή της, η τύχη του παιδιού παραμένει άγνωστη.