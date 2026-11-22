Στο μικροσκόπιο προσωπικές διαφορές.

Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές Αρχές της Καλύμνου μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς εναντίον σκάφους, το οποίο βρισκόταν στο λιμάνι του νησιού. Άγνωστος δράστης φέρεται να άνοιξε πυρ με αεροβόλο όπλο, προκαλώντας φθορές στο σκάφος, πριν εξαφανιστεί μέσα στο σκοτάδι.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 13ης Νοεμβρίου, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη. Ο άγνωστος δράστης πλησίασε σε σχετικά μικρή απόσταση από το σκάφος και πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές με αεροβόλο πιστόλι.

Οι βολές άφησαν εμφανή σημάδια και οπές στο σκάφος, τα οποία έχουν καταγραφεί σε φωτογραφίες και βιντεοληπτικό υλικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όπλο ενδέχεται να έφερε διόπτρα, καθώς οι βολές πραγματοποιήθηκαν από απόσταση και φαίνεται να είχαν συγκεκριμένο στόχο.

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Μετά την επίθεση, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι που επικρατούσε στο λιμάνι εκείνη την ώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται να ανέφερε ο ιδιοκτήτης του σκάφους, ο οποίος εκτιμά ότι πίσω από την επίθεση ενδέχεται να κρύβονται προσωπικές διαφορές με άλλον κάτοικο του νησιού.

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Στελέχη του Λιμενικού Σώματος έχουν αναλάβει την προανάκριση, εξετάζοντας το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το σημείο της επίθεσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να εντοπιστεί ο υπεύθυνος. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο τον τρόπο δράσης όσο και τα πιθανά κίνητρα πίσω από την επίθεση.