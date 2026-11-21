Ολόκληρη η επιστολή Ραγκούση, γραμματέα τότε του ΠΑΣΟΚ, προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ και τον Πρόεδρο της Βουλής το 2008!

Εκτίθεται η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με τη στάση της για τη σημαία του Πολυτεχνείου, την οποία φέρεται να την χρησιμοποιεί για εσωκομματικές διευθετήσεις με την ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, με απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου, είχε δεσμευτεί το 2008 να παραδώσει την αιματοβαμμένη σημαία στον τότε Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Σιούφα. Η απόφαση του ΓΑΠ, ενώ το ΠΑΣΟΚ ερχόταν στην εξουσία, ανακοινώθηκε με επιστολή από τον τότε γραμματέα Γιάννη Ραγκούση προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ και τον Πρόεδρο της Βουλής, επιστολή που δημοσιεύουμε ολόκληρη.

Γιατί όμως δεν πραγματοποιήθηκε η απόφαση αυτή του Γιώργου Παπανδρέου;

Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις (...διατασικά) από τα στελέχη της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, όπως από τον αείμνηστο (και ακέραιο) Γιώργο Παναγιωτακόπουλο και άλλα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Γιώργος Παπανδρέου φοβούμενος μήπως η εσωστρέφεια χαλάσει το κλίμα και ανακόψει το κύμα προς τις εκλογές, έστειλε το θέμα στις ελληνικές καλλένδες!

Κάπως έτσι η αιματοβαμμένη σημαία παρέμεινε στα χέρια της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ, με αποτέλεσμα τα όσα βλέπουμε σήμερα!

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΕΙΧΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

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Από το site του ΠΑΣΟΚ: O Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Ραγκούσης, απαντώντας στην επιστολή του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ι. Μουτζούρη και του Προέδρου του ΣΦΕΑ 1967-1974, Δ. Πρωτοψάλτη, απέστειλε σήμερα την ακόλουθη επιστολή:

Αγαπητέ κ. Πρύτανη, αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Η Σημαία του Πολυτεχνείου, το πιο ιερό σύμβολο της φοιτητικής εξέγερσης, αποτελεί σημείο αναφοράς του Ελληνικού Αντιδικτατορικού Αγώνα καθώς και κάθε εορτασμού της Επετείου του Πολυτεχνείου.

Είναι γνωστό ότι, η Σημαία μετά το 1974 φυλάσσονταν με ευθύνη του μόνου νομιμοποιημένου φορέα, του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ, το οποίο εκφράζει την ενότητα του φοιτητικού κινήματος.

Μετά το 1980, η ΠΑΣΠ λόγω της αδυναμίας συγκρότησης του Κ.Σ. της ΕΦΕΕ ανέλαβε ως η τότε πλειοψηφούσα Παράταξη το καθήκον της φύλαξης και ανταποκρίθηκε με απόλυτη ευθύνη στο χρέος της.

Η ΠΑΣΠ, η Νεολαία ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ, έχουν ζητήσει επανειλημμένα να συγκροτηθεί το Προεδρείο του Κ.Σ. της ΕΦΕΕ, ώστε να αναλάβει και την ευθύνη για τη διαφύλαξη της Σημαίας.

Πιστεύουμε ότι, η απόφαση για τη φύλαξή της έως ότου καταστεί δυνατή η εκλογή Κ.Σ. της ΕΦΕΕ ανήκει στα μέλη του Κ.Σ. της ΕΦΕΕ τα οποία θα πρέπει ν' αποφασίσουν για την αρμόζουσα λύση, είτε αυτή είναι η Βουλή των Ελλήνων, είτε το Ε.Μ.Π. είτε ο ΣΦΕΑ 1967-1974.

Έως ότου το Κ.Σ. της ΕΦΕΕ αποφασίσει πιστεύουμε ότι, η σημαία μπορεί να φυλάσσεται στη Βουλή των Ελλήνων, που αποτελεί το σύμβολο της δημοκρατίας, για την αποκατάσταση της οποίας αγωνίστηκαν οι φοιτητές όλων των σχολών. Έτσι, το Προεδρείο της Βουλής θα μπορεί να παραδίδει τη Σημαία κάθε χρόνο στις φοιτητικές Παρατάξεις για τις ανάγκες του εορτασμού. Πιστεύουμε δε, ότι ουδείς θα έχει αντίρρηση τη σημαία να παραλαμβάνει ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΠ μαζί με τoυς εκπροσώπους των άλλων Παρατάξεων, τιμής ένεκεν για τη πολύχρονη φύλαξη της σημαίας από την παράταξη.

Τις προσεχείς ημέρες προγραμματίζουμε την παράδοση της Σημαίας στο Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργου Α. Παπανδρέου.

Ο Γραμματέας Εθνικού Συμβουλίου

Γιάννης Ν. Ραγκούσης