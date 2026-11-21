Η πρωτοβουλία θα κορυφωθεί στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2027 με κεντρική εκδήλωση – διημερίδα στην Αθήνα, στην οποία θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Πολιτική εξόρμηση σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με σειρά εκδηλώσεων και παρεμβάσεων από τον Δεκέμβριο του 2026 έως και τον Φεβρουάριο του 2027, προγραμματίζει το ΚΚΕ, θέτοντας στο επίκεντρο την ακρίβεια, τις οικονομικές πιέσεις στα λαϊκά νοικοκυριά, τις διεθνείς εξελίξεις και την εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση:

«Το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ανακοινώνει την πραγματοποίηση πολιτικών παρεμβάσεων του ΚΚΕ σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, το διάστημα Δεκεμβρίου 2026 – Ιανουαρίου 2027, με θέμα: “Από την Ελλάδα της ακρίβειας και της πολεμικής εμπλοκής στην Ελλάδα της λαϊκής ευημερίας. Η πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ – Ο δρόμος της ανατροπής”.

Οι εκδηλώσεις αυτές θα κορυφωθούν με κεντρική εκδήλωση – διημερίδα στις 13 -14 Φεβρουαρίου, με κεντρικό ομιλητή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Επιδιώκουμε αυτές οι εκδηλώσεις να σηματοδοτήσουν μια πλατιά πολιτική επικοινωνία των Οργανώσεων του ΚΚΕ σε χώρους δουλειάς, γειτονιές, πόλεις και χωριά σε όλη την Ελλάδα, να αποτελέσουν ένα βήμα συνάντησης, αγωνιστικής συμπόρευσης και ουσιαστικής συζήτησης με εργατικές – λαϊκές δυνάμεις και μαζικούς φορείς γύρω από τις θέσεις κι εκτιμήσεις του ΚΚΕ για τις σημερινές σοβαρές εξελίξεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς και κυρίως γύρω από την πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ από τα σημερινά αδιέξοδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτές οι εξελίξεις καταρρίπτουν το αφήγημα της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων, ότι η ακρίβεια και συνολικά η επίθεση στο λαϊκό εισόδημα και τα εργατικά – λαϊκά δικαιώματα αποτελούν ένα εξωγενές κι απρόβλεπτο φαινόμενο ή μια παρέκκλιση από την κανονική λειτουργία του συστήματος που μπορεί να διορθωθεί με μια καλύτερη, πιο έντιμη κυβερνητική διαχείριση.

Σήμερα, η τεράστια όξυνση των λαϊκών προβλημάτων είναι επιπλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στροφή στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία, την κούρσα των εξοπλισμών, την εμπλοκή της Ελλάδας και άλλων χωρών στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς που φτάνουν μέχρι και την πολεμική εμπλοκή στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ - Ισραήλ, με στόχο την αναβάθμιση της θέσης του ελληνικού κεφαλαίου στη μοιρασιά της λείας.

Οι μεγάλες συγχρονισμένες κινητοποιήσεις των εργαζομένων, των συνταξιούχων και της νεολαίας σε πολλές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, έκφραση των οποίων αποτέλεσε και η ιστορική διεθνής απεργία των εργαζομένων στα λιμάνια και σε άλλους κλάδους, οι διεργασίες που συντελούνται ακόμη και στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνουν ότι είναι κοινά τα προβλήματα, όπως η ακρίβεια, το στεγαστικό, ο κίνδυνος εμπλοκής σε έναν γενικευμένο πόλεμο, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για το ξαναμοίρασμα του κόσμου, φτάνοντας στο σημείο η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της να δίνουν “οδηγίες επιβίωσης” στους λαούς της Ευρώπης για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Επιβεβαιώνουν, επίσης, ότι η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης εξελίσσεται ενιαία, σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη, ανεξαρτήτως κυβερνητικής απόχρωσης. Συνεπώς διέξοδος για τους λαούς δεν μπορεί να υπάρξει στο πλαίσιο μιας δήθεν καλύτερης διαχείρισης, ενός δρόμου που έχει πολλές φορές στο παρελθόν δοκιμαστεί και καθορίζεται από τις νέες μεγάλες θυσίες που απαιτούν τα αστικά κράτη και οι ιμπεριαλιστικές συμμαχίες από τους λαούς, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν την προετοιμασία για έναν γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο, τη διαχείριση μιας προβλεπόμενης, νέας πιο βαθιάς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης.

Όλα τα παραπάνω έχουν την έκφραση τους σε περιφερειακό, κλαδικό και τοπικό επίπεδο, καθορίζουν τους σχεδιασμούς, τα έργα, τις υποδομές, τις προτεραιότητες του αστικού κράτους σε βάρος των εργατικών – λαϊκών αναγκών, αναδεικνύοντας σε τελική ανάλυση το αντιλαϊκό περιεχόμενο του δρόμου “ανάπτυξης” που υπηρετεί όχι μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και οι άλλες αστικές πολιτικές δυνάμεις στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ.

Την ίδια στιγμή αυτές οι εξελίξεις φανερώνουν μπροστά στα μάτια του λαού τις δύο “πατρίδες”, την πατρίδα του κεφαλαίου και την πατρίδα του λαού, που η μία συσσωρεύει κέρδη σε βάρος της άλλης, αλλά και τους δύο δρόμους που ανοίγονται μπροστά στον λαό μας: Από τη μία ο σημερινός αδιέξοδος δρόμος που υπηρετούν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του συστήματος, ο δρόμος της καπιταλιστικής κερδοφορίας και της πολεμικής προετοιμασίας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των ματωμένων πλεονασμάτων. Από την άλλη ο δρόμος της διεξόδου που προτείνει το ΚΚΕ, δρόμος για τη νέα, τη σοσιαλιστική κοινωνία, που αποτελεί το μοναδικό εναλλακτικό και ριζικά διαφορετικό σχέδιο για την ελληνική κοινωνία, δίνοντας απάντηση σε όλα τα φλέγοντα προβλήματα των εργαζομένων, των συνταξιούχων και της νεολαίας.

Το ΚΚΕ διαθέτει ταξικά και επιστημονικά επεξεργασμένο πρόγραμμα που μας βγάζει από τα σημερινά αδιέξοδα, γιατί πατάει στις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας, συνολικά και κατά περιφέρεια και δίνει απάντηση στο κρίσιμο ζήτημα: Ο λαός, η νεολαία αυτού του τόπου, να ζήσουν όπως τους αξίζει, αξιοποιώντας και τα νέα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας με σκοπό τη λαϊκή ευημερία και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Η κοινωνική ιδιοκτησία και ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός είναι το βάθρο για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, για την απαλλαγή από τις αλυσίδες της ανεργίας, της φτώχειας, της ανασφάλειας και του πολέμου. Το ΚΚΕ εξοπλισμένο με το πρόγραμμα του και επειδή δεν έχει δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από το σύστημα, μπορεί σήμερα να καταθέτει προτάσεις πραγματικής ανακούφισης του λαού, να είναι μπροστά στους αγώνες, επικεφαλής μιας μαχητικής εργατικής - λαϊκής αντιπολίτευσης, «βράχος» και «φάρος» για τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους μαζικούς φορείς σε κάθε περιφέρεια, στα εργατικά σωματεία, τα εργατικά κέντρα, τις ενώσεις και τους συλλόγους των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, στους αγροτικούς συλλόγους καθώς και στους φορείς της νεολαίας – μαθητικά συμβούλια, φοιτητικούς συλλόγους, συλλόγους στις σχολές κατάρτισης κ.ά. – στους συλλόγους γυναικών, τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους κλπ, καταθέτοντας τις προτάσεις τους, τις ανησυχίες τους και τις διεκδικήσεις τους να πάρουν μέρος στις περιφερειακές εκδηλώσεις του ΚΚΕ. Ταυτόχρονα να συμβάλλουν ακόμα πιο αποφασιστικά το επόμενο διάστημα για να δυναμώσουν οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες με σημαντικό σταθμό την επιτυχία της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας της 25ης Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που οργανώνει η ΚΕ σε περιφερειακό επίπεδο με θέμα: “Από την Ελλάδα της ακρίβειας και της πολεμικής εμπλοκής στην Ελλάδα της λαϊκής ευημερίας. Η πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ – Ο δρόμος της ανατροπής”, είναι το εξής:

-Την Τετάρτη 9 Δεκέμβρη στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (στον Ασπρόπυργο)

- Την Κυριακή 13 Δεκέμβρη στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (στην Αθήνα), στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στη Λάρισα), στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης (στην Καβάλα) και στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (στον Γέρακα)

- Τη Δευτέρα 14 Δεκέμβρη στη Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς (στον Πειραιά)

- Την Κυριακή 10 Γενάρη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (στην Καλαμάτα)

- Την Τετάρτη 13 Γενάρη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (στην Πάτρα)

- Την Κυριακή 17 Γενάρη στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου (στην Ρόδο)

- Τη Δευτέρα 18 Γενάρη στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών (στο Περιστέρι)

- Την Παρασκευή 22 Γενάρη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (στη Λαμία)

- Το Σάββατο 23 Γενάρη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (στη Θεσσαλονίκη), στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (στη Μυτιλήνη) και στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών

- Την Τετάρτη 27 Γενάρη στην Περιφέρεια Ηπείρου (στα Γιάννενα)

- Το Σάββατο 30 Γενάρη στον Βόρειο Τομέα Αθηνών

-Το Σάββατο 6 Φλεβάρη και την Κυριακή 7 Φλεβάρη στην Περιφέρεια Κρήτης (στα Χανιά και στο Ηράκλειο)

Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Φλεβάρη θα πραγματοποιηθεί η Κεντρική Εκδήλωση – Διημερίδα της ΚΕ στην Αθήνα με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα παρευρεθεί και θα χαιρετίσει στις εκδηλώσεις στον Ασπρόπυργο, στη Λάρισα, στην Καβάλα, στον Πειραιά, στην Καλαμάτα, στην Πάτρα, στη Λαμία, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα και στον Βόρειο Τομέα Αθηνών».