Η ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις βίαιες επιθέσεις των αστυνομικών δυνάμεων σε βάρος διαδηλωτών.

Η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά έφαγε τα μούτρα της σημειώνει το ΚΚΕ σημειώνοντας ότι για τη βία των αστυνομικών η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την ίδια. Μάλιστα η κυβέρνηση προσπαθεί… «μάταια να κρυφτεί πίσω από τις όποιες εισαγγελικές έρευνες και τις διάφορες ΕΔΕ, που όλοι ξέρουν που καταλήγουν… » υπογραμμίζει το ΚΚΕ.

Όπως καταλήγει «η μεγαλειώδης συμμετοχή λαού και νεολαίας στην πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία είναι η απόδειξη ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, για μια ακόμα φορά έφαγε τα μούτρα της».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Η ευθύνη για τις απίστευτης αγριότητας επιθέσεις των ΜΑΤ σε μια νέα γυναίκα και άλλους διαδηλωτές μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο για την επέτειο του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία μάταια προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τις όποιες εισαγγελικές έρευνες και τις διάφορες ΕΔΕ, που όλοι ξέρουν που καταλήγουν...

Οι άθλιες επιθέσεις των ΜΑΤ σε βάρος των διαδηλωτών δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά η συνέχεια του κλίματος τρομοκρατίας που από το πρωί προσπαθούσε να καλλιεργήσει η κυβέρνηση με τη διάταξη χιλιάδων αστυνομικών και τους δεκάδες “προληπτικούς ελέγχους” σε βάρος διαδηλωτών. Η μεγαλειώδης συμμετοχή λαού και νεολαίας στην πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία είναι η απόδειξη ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, για μια ακόμα φορά έφαγε τα μούτρα της».