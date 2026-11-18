Μετακινείται ο αστυνομικός που χτες, κατά την διάρκεια επεισοδίων για το Πολυτεχνείο, κλώτσησε διαδηλώτρια με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

Σε εξέλιξη είναι η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον αστυνομικό, που έχει καταγραφεί σε βίντεο να τραυματίζει διαδηλώτρια, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, «σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κινείται η διαδικασία για τη μετακίνηση ενός αστυνομικού από την Υπηρεσία του, και εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ)».

Σοβαρά επεισόδια χτες

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μία γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, έπειτα από περιστατικό στο οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, δέχθηκε ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι από αστυνομικό. Στο σημείο έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ βιντεοληπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο φέρεται να καταγράφει αστυνομικό να ασκεί βία σε βάρος της γυναίκας.

{https://x.com/bernabeo2022/status/2122786670785241515}