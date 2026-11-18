Ο Τζεφ Μπέζος της Amazon αποκαλύπτει το παρασκήνιο της επιλογής του Ρόμπερτ Πάτινσον για Τζέιμς Μποντ.

H επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ δεν ήταν μόνο δουλειά του σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ, των Amazon MGM Studios και των παραγωγών. Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Amazon, Τζεφ Μπέζος, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισης στην εκδήλωση του Semafor's Silicon Valley & The World ότι είχε ενεργό ρόλο και είχε εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό στην επιλογή του Πάτινσον για τον ρόλο.



Αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από το παρασκήνιο της επιλογής, ο Μπέζος παραδέχτηκε ότι αρχικά υπήρχαν φόβοι και ενδοιασμοί για τον Πάτινσον, καθώς ήδη είναι ένας σταρ πρώτης γραμμής και άρα πολύ διάσημος.

Ωστόσο, μετά τη μείωση των φιναλίστ σε πέντε και τη διεξαγωγή των τελικών δοκιμαστικών, η επιλογή ήταν «προφανής».

«Ακολουθήσαμε μια πολύ αυστηρή διαδικασία και πήραμε την τελική απόφαση την Παρασκευή», είπε ο Μπέζος. «Αρχικά υπήρχε μια μεγάλη ομάδα [ηθοποιών], από την οποία επιλέξαμε πέντε φιναλίστ. Κάναμε την παλιομοδίτικη οντισιόν με αυτούς τους πέντ, με πλήρη ενδυμασία, πραγματικά σκηνικά και άλλους ηθοποιούς. Κάναμε τρεις διαφορετικές σκηνές με καθέναν από τους πέντε φιναλίστ και συναντηθήκαμε την Παρασκευή για να δούμε όλα τα δοκιμαστικά», αποκάλυψε ο Μπέζος.

Και συνέχισε: «Μέχρι να φτάσουμε σε αυτή τη λίστα των πέντε, όλοι ήταν καταπληκτικοί. Αλλά υπήρχε κάτι ιδιαίτερο στον Ρομπ και την ερμηνεία του. Ήταν αυτός αδιαμφισβήτητα. Ο Ντενί [Βιλνέβ], ο σκηνοθέτης … όλοι μας τείναμε προς τον Ρομπ».

Για την αναγνωρισιμότητα του Πάτινσον, ο Μπέζος ανέφερε: «Αρχικά, ήμασταν λίγο προκατειλημμένοι προς εκείνον απλώς επειδή είναι τόσο διάσημος, νιώθαμε ότι έπρεπε να επιλέξουμε λιγότερο διάσημο, αλλά στις δοκιμαστικές προβολές, ήταν τόσο προφανές ότι αυτός είναι ο Τζέιμς Μποντ».

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Η Amazon MGM ανακοίνωσε τον Πάτινσον ως τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, το απόγευμα της Δευτέρας (16/11), βάζοντας τέλος φήμες και εικασίες.

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου, και το να μου ανατεθεί ο 007 είναι η τιμή της ζωής μου», δήλωσε ο σταρ του «Batman» και του «Primetime». «Είμαι βαθιά ευγνώμων για την εμπιστοσύνη του Ντενί, της Έιμι, του Ντέιβιντ, της Τάνια και όλων στο Amazon MGM Studios σε μένα. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα είναι λίγο. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας με αυτή την καταπληκτική ομάδα», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι η λίστα με τους φιναλίστ περιλάμβανε τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζος Ο΄Κόνορ, Τζακ Λόουντεν και Νίκολας Χουλτ.



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