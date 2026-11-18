Το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί και στη Γερμανία μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Συμφωνία για τη λήψη μέτρων με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν ολόκληρη τη νύχτα.

«Οι εντατικές διαπραγματεύσεις απέδωσαν καρπούς», δήλωσε ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση εκπληρώνει τη δέσμευσή της για τη μείωση των τιμών.

«Οι μικρές επιχειρήσεις και οι οικογένειες θα είναι εκείνες που θα αισθανθούν μεγαλύτερη ανακούφιση», υπογράμμισε.

Η συμφωνία έρχεται έπειτα από παρατεταμένες εντάσεις στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού, ο οποίος αποτελείται από το συντηρητικό μπλοκ CDU/CSU και το κεντροαριστερό SPD. Οι διαφωνίες αφορούσαν τον τρόπο αντιμετώπισης μιας σειράς επειγόντων ζητημάτων, μεταξύ των οποίων οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την υγειονομική περίθαλψη.

Όπως και σε άλλες χώρες, το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί στη Γερμανία μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και τις διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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Μείωση του φόρου στην ηλεκτρική ενέργεια

Η μείωση του φόρου κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια θα εφαρμοστεί αρχικά από τον Ιανουάριο έως και τον Δεκέμβριο του 2027, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης.

Για τα νοικοκυριά, η μείωση αντιστοιχεί σε περίπου 2 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα - ο φόρος θα περιοριστεί στα 0,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα (το κατώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση).

Σύμφωνα με την BDEW, την ένωση επιχειρήσεων ενέργειας και ύδρευσης της Γερμανίας, η μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενός γερμανικού νοικοκυριού ανήλθε πέρυσι σε περίπου 2.400 κιλοβατώρες.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ετήσια εξοικονόμηση για ένα μέσο νοικοκυριό αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 50 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις, το όφελος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ένα τυπικό κομμωτήριο θα εξοικονομεί αρκετές εκατοντάδες ευρώ ετησίως από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ για ένα σούπερ μάρκετ η ετήσια ελάφρυνση θα ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Η κυβέρνηση, από την ανάληψη της εξουσίας πέρυσι, είχε δεσμευτεί να μειώσει τον φόρο στην ηλεκτρική ενέργεια για τα νοικοκυριά. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, είχε προχωρήσει σε μείωση μόνο για ορισμένες ενεργοβόρες βιομηχανίες, καθώς οι κυβερνητικοί εταίροι αδυνατούσαν να συμφωνήσουν ως προς την κάλυψη του δημοσιονομικού κόστους του μέτρου.

Η χρηματοδότηση της φορολογικής ελάφρυνσης έχει εξασφαλιστεί μόνο για το 2027, σύμφωνα με την DW. Ωστόσο, τα δύο κόμματα υπογραμμίζουν, σε συνοπτικό έγγραφο της συμφωνίας, ότι στόχος τους είναι να επιτύχουν μια «μόνιμη μείωση». Η παράταση του μέτρου θα εξαρτηθεί από την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για τη χρηματοδότησή του και το 2028, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο.

Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων

Ο κυβερνητικός συνασπισμός ανακοίνωσε επίσης ότι από τον Ιανουάριο του 2027 θα επιβληθεί πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, αρχικά για διάστημα τριών μηνών.

Η κυβέρνηση είχε ήδη θεσπίσει επιδοτήσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, οι οποίες, ωστόσο, πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους.

«Το πλαφόν στις τιμές των καυσίμων είναι μέτρο που συνδέεται με την κρίση και όχι μόνιμη παρέμβαση», διευκρίνισε η γερμανική κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από France24