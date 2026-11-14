Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων.

Την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 ανακοίνωσε η κυβέρνηση, διατηρώντας αμετάβλητα τα ποσά ενίσχυσης που ίσχυαν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα. Η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές φτάνει έως και τα 40 λεπτά ανά λίτρο, ενώ το δημοσιονομικό κόστος της νέας παράτασης εκτιμάται σε 35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η απόφαση ελήφθη λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, παρά τη μερική αποκλιμάκωση που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες.

Όπως επισημαίνεται, η κατάσταση στις διεθνείς αγορές εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Πόση είναι η επιδότηση ανά καύσιμο

Για το διάστημα από τις 16 έως και τις 30 Νοεμβρίου, η κρατική επιδότηση στην αντλία διατηρείται στα ακόλουθα επίπεδα:

* Πετρέλαιο θέρμανσης: 20 λεπτά ανά λίτρο.

* Πετρέλαιο κίνησης: 15 λεπτά ανά λίτρο.

* Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων: 10 λεπτά ανά λίτρο.

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Παράλληλα, οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να προσφέρουν πρόσθετες εκπτώσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

Με τον συνδυασμό της κρατικής επιδότησης και των εκπτώσεων των διυλιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, στα 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Ενδεικτικά, για αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, η συνολική ελάφρυνση ανέρχεται σε 400 ευρώ, ενώ για γέμισμα 50 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης το όφελος φτάνει τα 5 ευρώ.

Στα 35 εκατ. ευρώ το κόστος της παράτασης

Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης των επιδοτήσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου υπολογίζεται σε 35 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπουργείων, το συνολικό κόστος των κυβερνητικών παρεμβάσεων στήριξης έχει φτάσει μέχρι σήμερα τα 1,49 δισ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα 950 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ 541 εκατ. ευρώ συνδέονται με μόνιμες παρεμβάσεις ενίσχυσης των εισοδημάτων, όπως η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και η διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου.

Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης περιλαμβάνεται και η αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 52 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι επιδοτήσεις καυσίμων στην αντλία που έχουν εφαρμοστεί μέσα στο 2026 εκτιμάται ότι θα κοστίσουν συνολικά 318 εκατ. ευρώ.

Στα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ανακοινωθεί περιλαμβάνονται επίσης η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά, η κάρτα καυσίμων για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου, οι ενισχύσεις προς τους αγρότες και οι παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους στις ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων και την προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Η διατήρηση των επιδοτήσεων έως το τέλος Νοεμβρίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές παραμένουν ευμετάβλητες, με την κυβέρνηση να διατηρεί την πολιτική των στοχευμένων παρεμβάσεων.