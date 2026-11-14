Αναλυτικά όσα επισημαίνει σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την υπόθεση Τσαβδαρίδη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για αλλεπάλληλα σκάνδαλα που πλήττουν την αξιοπιστία των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Με αιχμηρή αναφορά στην «ταινία της εβδομάδας», που είναι το «Μάθε παιδί μου γράμματα», ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε την υπόθεση, σημειώνοντας με νόημα ότι «έχει διάβασμα, πολύ διάβασμα, αλλά από ό,τι φαίνεται το διάβασμα δεν είναι αρκετό».

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η υπόθεση Τσαβδαρίδη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σκανδάλων που, όπως ανέφερε, προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και τη νοημοσύνη των πολιτών και αποκαλύπτουν τον αμοραλισμό της κυβέρνησης.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για τον θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων, επισημαίνοντας ότι ακόμη και το βασικό επιχείρημα για την υπεράσπισή τους, το αδιάβλητο της διαδικασίας, τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις υποθέσεις των φερόμενων στημένων αγώνων στο μπάσκετ και των πλαστών μορίων στο χάντμπολ, συνδέοντας τα περιστατικά με ζητήματα αξιοκρατίας και διαφάνειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η αριστεία τους είναι τελικά στην απάτη και τη διαφθορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στο μήνυμα που, κατά την άποψή του, εκπέμπουν τέτοιες υποθέσεις προς τη νέα γενιά, υποστηρίζοντας ότι καλλιεργείται η αντίληψη πως η προσωπική προσπάθεια δεν αρκεί για την επιτυχία.

Όπως σημείωσε, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να αποκτούν οι γνωριμίες, οι διασυνδέσεις και η οικονομική δύναμη.

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με μια αιχμηρή φράση: «Για τα δικά τους παιδιά πάντα θα υπάρχει μια θέση…».

{https://www.facebook.com/reel/1416390824034871}