Αιχμηρά σχολίασε το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες εκλογές ο πρώην υφυπουργός κ. Τσαβδαρίδης η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου.
«Και φυσικά θα είναι ξανά υποψήφιος ο κ. Τσαβδαρίδης!», αναφέρει χαρακτηριστικά.
«Οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν ούτε τον κ. Μητσοτάκη, αλλά θα είναι ξανά υποψήφιος! Μήπως σας θυμίζει κάποιον άλλον;»
Και καταλήγει λέγοντας «Τελικά, στη Νέα Δημοκρατία η παραίτηση είναι προσωρινή και η πολιτική ευθύνη πάντα ανύπαρκτη».
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