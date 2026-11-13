«Στη Νέα Δημοκρατία η παραίτηση είναι προσωρινή και η πολιτική ευθύνη ανύπαρκτη» σχολίασε η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Αιχμηρά σχολίασε το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες εκλογές ο πρώην υφυπουργός κ. Τσαβδαρίδης η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου.

«Και φυσικά θα είναι ξανά υποψήφιος ο κ. Τσαβδαρίδης!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν ούτε τον κ. Μητσοτάκη, αλλά θα είναι ξανά υποψήφιος! Μήπως σας θυμίζει κάποιον άλλον;»

Και καταλήγει λέγοντας «Τελικά, στη Νέα Δημοκρατία η παραίτηση είναι προσωρινή και η πολιτική ευθύνη πάντα ανύπαρκτη».

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