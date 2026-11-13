«Δικαιούμαστε μια κυβέρνηση που να εντοπίζει αδυναμίες για να τις διορθώσει και όχι για να τις εκμεταλλευτεί», τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι αρχιερέας της διαφθοράς μόνο επειδή, αντί να εντοπίζει και να αποκαθιστά τα συστημικά κενά και τις νομοθετικές αδυναμίες, αφήνει την κυβέρνηση και τους βουλευτές της να τα εκμεταλλεύονται» είναι, όπως είπε, και επειδή «έχει επιδοθεί σε μια πολύ μεθοδική προσπάθεια gaslighting, δηλαδή ψυχολογικής χειραγώγησης», τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου στο Mega News.

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί διά των εκπροσώπων της κυβέρνησης να πείσει τους Έλληνες ότι πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με την κατάσταση και κατήγγειλε τη συστηματική προσπάθεια να πειστούν οι πολίτες ότι όλα πηγαίνουν καλά, ότι η διαφθορά πάντα υπήρχε σε αυτή την έκταση, ακόμη και ότι δεν υπάρχει ακρίβεια», συνέχισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ. Παράλληλα άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαφθορά, την ακρίβεια και την εξωτερική πολιτική, και παρουσίασε τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για το βασικό καλάθι.

«Η χώρα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση, σε ένα κατώφλι πολλαπλών προκλήσεων», αναφερόμενη στην κοινωνική εικόνα της χώρας, επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη, την ενεργειακή φτώχεια και τη στεγαστική επιβάρυνση. Στον δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως είπε, βρίσκεται δίπλα στη Βουλγαρία.

Παράλληλα, έκανε λόγο για διπλά μηνύματα που, όπως είπε, «αποσκοπούν στη δημιουργία σύγχυσης». Από τη μία ο κ. Μητσοτάκης ζητά στο υπουργικό συμβούλιο να μην αμφισβητείται η δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών. Από την άλλη, κατά την ίδια, «το δεξί του χέρι», ο κ. Γεωργιάδης, λέει ότι διανύουμε μία συγκλονιστική περίοδο ευημερίας.

Ακρίβεια

Για την ακρίβεια, υπογράμμισε, απαντώντας στο αν υπάρχει κάποιο ραβδάκι για την αντιμετώπισή της, πως: «Δεν πρόκειται για μαγεία. Πρόκειται για πολιτική αποφασιστικότητα» και παρουσίασε τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για το βασικό καλάθι:

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«Τα αυτονόητα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ευρωπαϊκό φαινόμενο: ο πληθωρισμός στην Ευρώπη είναι 4%, ενώ στην Ελλάδα 5,6%, διαψεύδοντας την κυβέρνηση που κάνει λόγο για εισαγόμενο φαινόμενο.

Καλώδιο και εξωτερική πολιτική

Ακολούθως, η Θεώνη Κουφονικολάκου αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική. Σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επικαλείται συμμαχίες που δεν φαίνεται να αποδίδουν, παρά:

την παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων και του λιμένα Αλεξανδρούπολης στις ΗΠΑ

την αποστολή Patriot στη Σαουδική Αραβία

την αγορά εξοπλιστικών αξίας 8 δισ.€ από τη Γαλλία.

Αποτελέσματα αυτής της πολιτικής «λευκής επιταγής» ήταν η εγκατάλειψη του EastMed, η Συμφωνία της Μέκκας με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας αλλά και η μη παροχή στήριξης σε κρίσιμα θέματα.

Περαιτέρω, όπως είπε, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας κρατά ίσες αποστάσεις σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, ενώ υπάρχει και μία NAVTEX που κάνει λόγο για τουρκική συναίνεση.Επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει καμία πληροφορία για το περιεχόμενο της διακοίνωσης και ζήτησε να δημοσιοποιηθεί ολόκληρη, όχι αποσπάσματα.

Τέλος, τόνισε ότι ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες είναι κρίσιμες, ακόμη δεν είναι σαφές για ποιο λόγο σταμάτησε ο διάλογος μεταξύ των κυρίων Γεραπετρίτη και Φιντάν το 2024.