Η Θεώνη Κουφονικολάκου σε ανάρτηση της το απόγευμα της Κυριακής (8/11) παράθεσε στοιχεία για τις αρνητικές «πρωτιές» της Ελλάδας στην Ευρώπη αναφερόμενη στις πρόσφατες δηλώσεις Μαρινάκη και Κυρανάκη.

Σφοδρή κριτική σε Παύλο Μαρινάκη και Κώνσταντίνο Κυράνακη έκανε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου αναφερόμενη στις πρόσφατες δηλώσεις τους κατά τη σημερινή «ψύχραιμη» ανασκόπηση της εβδομάδας.

Η ίδια σε ανάρτηση της το απόγευμα της Κυριακής (8/11) παράθεσε στοιχεία για τις αρνητικές «πρωτιές» της Ελλάδας στην Ευρώπη σχετικά με το βιωτικό επίπεδο των πολιτών, ενώ ξεκίνησε με την έκφραση «το ξέρατε ότι περνάτε υπέροχα;» και αναφορά στα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, σε άλλα σημεία της δήλωσης της μίλησε για το υψηλό κόστος διαβίωσης, τη στεγαστική κρίση αλλά και την ανεργία που οδηγούν μεγάλο μέρος των πολιτών κάτω από τα όρια τη φτώχειας.

Η ανάρτηση της:

«Αυτή εδώ είναι άλλη μια ψύχραιμη ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Το ξέρατε ότι περνάτε υπέροχα;

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Όχι; Μάλλον δεν ακούσατε καλά. Να εδώ οι κύριοι Μαρινάκης και Κυρανάκης σας τα εξηγούν πολύ ωραία.

Πειστήκατε; Ας δούμε τώρα όσα ξέχασαν να σας πουν. Ο κ. Μαρινάκης ξέχασε ότι, σύμφωνα με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα δεν έχουν επιστρέψει ούτε καν στα επίπεδα του 2019. Επτά χρόνια κυβέρνηση, και ο μισθός σας δεν αγοράζει ούτε όσα αγόραζε όταν ανέλαβαν.

Οι αυξήσεις ήρθαν. Η ακρίβεια τις έφαγε. Η κυβέρνηση κοιτούσε.

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Μας μίλησε και για την ανεργία. Δεν μας είπε ότι η μεγάλη μείωση έγινε μεταξύ 2015-2019 ούτε ότι η Ελλάδα έχει, μετά από επτά χρόνια, από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ. Ούτε είπε κάτι για τις συνθήκες εργασίας.Πρώτοι στην ΕΕ στην πολύωρη εργασία. Στην Ελλάδα, η εργασία παίρνει μόλις το 36,2% του ΑΕΠ, όταν στην ΕΕ παίρνει το 48%. Και σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους, το 49%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, δηλώνει ότι έχει βιώσει άγχος, στρες ή κατάθλιψη που συνδέεται με τις συνθήκες εργασίας του.

Δουλεύουμε περισσότερο απ' όλους. Πληρωνόμαστε από τα λιγότερα. Και το πληρώνουμε με την υγεία μας. Και φυσικά δεν σας είπαν ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στην ΕΕ:

- στους πολίτες που δεν τα βγάζουν πέρα: 87,1%

- στο κόστος στέγης: 26,4% δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για ένα σπίτι, τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

- στα σπίτια που δεν ζεσταίνονται: 18,1%

- Δεύτερη χειρότερη στον κίνδυνο φτώχειας: 27,5%, δίπλα ακριβώς από τη Βουλγαρία.

- Και με διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στις τελευταίες θέσεις της Ένωσης.

Πολλές «πρωτιές» μαζεύτηκαν, τις οποίες δεν θα τις δείτε σε κανένα κυβερνητικό σποτ.

Όσο για τα ακίνητα: Σκεφτείτε για λίγο όλα αυτά τα σπίτια που αγοράσατε τα τελευταία χρόνια, όπως μας διαβεβαιώνει ο κ. Κυρανάκης. Δεν θυμάστε κανένα; Τότε ίσως εδώ βρείτε έναν από τους λόγους που σήμερα δυσκολεύεστε ακόμα και να νοικιάσετε...

Κλείνω με κάτι πραγματικά ελπιδοφόρο...

Άντε και στα δικά μας!»