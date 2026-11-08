Ο Αλέξης Τσίπρας θα συνομιλήσει με πολίτες και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέας σε Ιωάννινα και Πρέβεζα.

Σε περιοχές της Ηπείρου θα βρεθεί ο αρχηγός της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας τις επόμενες ημέρες καθώς θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με πολίτες και παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 9/11 θα επισκεφθεί τα Ιωάννινα όπου θα συνομιλήσει με πολίτες, επαγγελματίες της περιοχής και αγροτοκτηνοτροφους και μελισσοκόμους στην Ελεούσα. Την ίδια μέρα, θα συναντηθεί και θα μιλήσει με τους κατοίκους στους Μηλιωτάδες στο ανατολικό Ζαγορι.

Τέλος, την Τρίτη 10/11 θα επισκεφθεί τη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αχερουσία Πρέβεζας όπου θα μιλήσει με ελαιοπαραγωγούς και ψαράδες στην Πρέβεζα. Το απόγευμα θα παραβρεθεί σε συνάντηση φίλων και μελών της ΕΛ.Α.Σ. Πρέβεζας.