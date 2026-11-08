Αναλυτικά όσα επισημαίνει σε δήλωσή του.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των μισθών στην Ελλάδα ασκεί ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ., Φραγκίσκος Κουτεντάκης, κάνοντας λόγο για επιλεκτική χρήση στατιστικών δεδομένων και διαστρέβλωση της πραγματικής εικόνας των εισοδημάτων των εργαζομένων.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κουτεντάκης κατηγορεί το υπουργείο Οικονομικών ότι επιχειρεί να υποστηρίξει το κυβερνητικό αφήγημα για την αύξηση των αποδοχών, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς δείκτες και χρονικές περιόδους, ανάλογα με τα στοιχεία που επιλέγει να αναδείξει.

Όπως υποστηρίζει, αντί να απαντά στα δεδομένα που αφορούν τον μέσο μισθό, η κυβέρνηση επικαλείται στοιχεία για τον κατώτατο μισθό, ενώ στη σύγκριση που αφορά το 2025 χρησιμοποιεί αριθμούς του 2026. Παράλληλα, κάνει λόγο για επιλεκτική παρουσίαση επιμέρους κατηγοριών εργαζομένων, αντί μιας συνολικής αποτύπωσης της μισθολογικής κατάστασης.

Αναλυτικά:

«Μέσα στην απελπισία του, το Υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει τη στατιστική λαθροχειρία για να σώσει το κυβερνητικό αφήγημα. Στα στοιχεία για τον μέσο μισθό απαντά με τον κατώτατο. Στη σύγκριση για το 2025 επιστρατεύει το 2026. Στη γενική εικόνα αντιπαραβάλει τις υποκατηγορίες που το βολεύουν.

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Τα fake news κατασκευάζονται και με αληθινούς αριθμούς, όταν τους χρησιμοποιείς επιλεκτικά για να παραπλανήσεις. Τα στοιχεία της Eurostat είναι αμείλικτα: Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της ΕΕ στον μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης. Από το 2019 έως το 2025, ο ελληνικός μέσος μισθός υποχώρησε από το 49% στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και οι ονομαστικές αυξήσεις των μισθών υστερούν στις αυξήσεις των τιμών.

Αρκετά με την κοροϊδία. Οι εργαζόμενοι ξέρουν τι αγοράζει ο μισθός τους. Το παραμύθι δεν πουλάει πια.

ΥΓ: Αλήθεια, μπορούν να μας πουν σε ποιο σημείο της τελευταίας έκθεσης του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ αναφέρεται ότι «ο μέσος μηνιαίος μισθός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, από 1.264 ευρώ το 2019, έφτασε το 2025 τα 1.516 ευρώ;». Εκτός αν θεωρούν ότι θα διαψεύσουν τη Eurostat με τα δελτία τύπου του Υπουργείου Εργασίας».